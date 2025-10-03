Volley S3 al Parco Ducale: sport, inclusione e partecipazione

Questa mattina il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi ha accolto al Parco Ducale il Tour della schiacciata del Volley S3, iniziativa promossa da FIPAV e dedicata alla promozione della pallavolo tra i più giovani.

“Ringrazio la FIPAV e il suo Presidente Cesare Gandolfi e l’Assessorato allo Sport per l’organizzazione di questa splendida manifestazione piena di sorrisi, nella bella cornice del nostro Parco Ducale con la presenza di tantissimi giovani e due campioni d’eccellenza della pallavolo, ottimi esempi per i nostri ragazzi nello sport e nella vita” ha detto il Presidente Michele Alinovi. “Questa iniziativa è la rappresentazione plastica del “diritto allo sport”, un diritto che deve essere garantito indipendentemente dalle classi di reddito e su questo vi è il costante impegno del Comune di Parma, dove nessun bambino o bambina deve esserne escluso, non necessariamente per diventare campioni, ma per crescere in un contesto valoriale positivo che può aiutare a relazionarsi con gli altri e a diventare buoni cittadini”.

Nel corso della manifestazione, bambini e bambine hanno potuto sperimentare il gioco del volley con reti abbassate, affiancati dagli smart coach del Comitato FIPAV Parma e da due testimonial d’eccezione: Andrea Lucchetta, ideatore del progetto e master smart coach, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale.

La giornata ha offerto momenti di sport, divertimento e inclusione, arricchita dalla presenza del Sitting Volley S3, che ha affiancato le attività propedeutiche alla schiacciata insieme a Spikeball e Sitting Spikeball.