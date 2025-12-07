Vuole illuminare gratis l’albero di Natale, ruba le luci in un negozio dell’Oltretorrente

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una 47enne italiana che, al termine di un’accurata attività investigativa, è stata ritenuta la presunta responsabile del furto di merce e di un successivo tentativo ai danni di un negozio del centro.

Gli episodi risalgono rispettivamente a fine novembre e, il più recente, ad alcuni giorni fa.

Già da quasi un mese, la proprietaria di un negozio situato nel cuore dell’Oltretorrente si era diligentemente preparata per il periodo natalizio, rifornendo gli espositori con una vasta gamma di articoli a tema: festoni scintillanti, puntali decorati, palle colorate e luminose luci di Natale, creando per i clienti un’ampia scelta di oggetti destinati ad abbellire le loro case.

Tuttavia, in diverse occasioni, successivamente alla messa in vendita di questi articoli, la negoziante si è accorta con crescente preoccupazione che qualcuno aveva sistematicamente rubato delle confezioni di luci di Natale, estraendone furtivamente il contenuto dalle scatole e abbandonando sugli scaffali gli involucri vuoti.

Nonostante il valore commerciale della refurtiva, quantificabile in circa 55 euro, non fosse particolarmente elevato, la negoziante ha deciso di intraprendere un’indagine interna per far luce su quanto stava accadendo, determinata a tutelare la propria attività commerciale.

Dopo aver attentamente visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate all’interno del negozio, la commerciante ha scoperto che l’autrice del furto era una cliente non abituale, ma che ricordava bene per averla servita in alcune occasioni.

Le immagini, infatti, mostravano chiaramente la donna mentre prelevava le confezioni di luci dagli scaffali, le apriva con destrezza e ne asportava il contenuto, riponendo poi le scatole vuote al loro posto.

Alcuni giorni dopo, la stessa donna è tornata nel negozio della vittima, tentando di mettere a segno un colpo analogo. Tuttavia, questa volta è stata fermata appena in tempo dalla proprietaria, che l’ha riconosciuta immediatamente grazie alle immagini memorizzate durante la precedente visione dei filmati di sorveglianza.

La negoziante ha quindi chiesto chiarimenti alla donna e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le forze di polizia intervenute hanno identificato la presunta autrice del tentato furto e di quello precedente, indicando alla vittima la necessità di sporgere querela per chiedere la punizione della responsabile nei termini di legge previsti.

Nei giorni successivi, la vittima si è rivolta alla Stazione dei Carabinieri di Parma Oltretorrente, convinta a sporgere formale querela. Qui ha raccontato ai militari l’intera vicenda nel dettaglio: dal primo furto al successivo tentativo sventato grazie al suo intervento, fino all’identificazione della sospettata da parte della pattuglia intervenuta.

Per i Carabinieri, a quel punto, è stato sufficiente risalire all’identità della donna: si tratta di una 47enne italiana, residente fuori regione e già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio.

Nel corso delle indagini, i militari hanno acquisito la copia dei filmati consegnati dalla proprietaria del negozio. L’attenta analisi di queste registrazioni ha permesso di ricostruire in modo dettagliato le due specifiche condotte della donna, corroborando la querela sporta dalla vittima e confermandone la genuinità.

Al termine dell’indagine, e con un quadro probatorio schiacciante — fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva — per la 47enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.