W4W Parma compie 10 anni e inaugura una nuova sede

Taglio del nastro per la nuova sede di W4W Parma, l’associazione femminile attiva da dieci anni nella nostra città sui temi della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne.

Un traguardo importante che rappresenta un passo in avanti significativo: un luogo dove le socie potranno ritrovarsi, progettare, organizzare e ospitare iniziative aperte alla cittadinanza.

«I dieci anni dell’associazione hanno segnato una crescita notevole, sia in termini di numero di socie che di ricchezza progettuale – afferma la presidente di W4W Parma Angela Zanichelli. – L’apertura di questa nuova sede potrà dare ulteriore slancio alle nostre attività. Si tratta di uno spazio in zona centrale, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dotato di parcheggi. Un luogo che immaginiamo non solo per le consuete riunioni, ma anche per incontri, laboratori e iniziative aperte alla città. Un grazie sentito – conclude – va a tutte le socie per il loro contributo e per il dono più prezioso: il tempo. Un ringraziamento particolare anche a Forum Terzo Settore Parma, che ci permette di condividere questi spazi. Infine, un augurio di buone festività a tutte e tutti».

Chi è W4W – Women for Women Parma

W4W è un’associazione di promozione sociale attiva a Parma e provincia dal 2015, nata per sostenere e difendere il ruolo delle donne in tutti gli ambiti della società. L’associazione opera in quattro aree principali:

contrasto alla violenza di genere

lotta agli stereotipi

cura del linguaggio

sorellanza interculturale

Negli anni è diventata una realtà consolidata, impegnata in numerosi progetti culturali e sociali, spesso realizzati in collaborazione con istituzioni, enti del territorio e altre associazioni femminili.

Alcuni progetti conclusi nel 2025

“Un’altra storia? Senza violenza di genere si può!” – Seconda edizione

Il progetto, promosso da W4W in collaborazione con lo Spazio Giovani dell’AUSL e con il contributo del Comune di Parma e il patrocinio del Forum Terzo Settore, ha coinvolto 16 classi di diverse scuole superiori della città (Forma Futuro, Ipsia, Itis, Marconi e Sanvitale) attraverso momenti di dialogo e attività espressive. Ragazze e ragazzi sono stati guidati a riconoscere e gestire emozioni legate a rabbia, gelosia, possesso e linguaggio sessista, imparando a prevenire comportamenti violenti e a difendersi da situazioni di rischio.

Il percorso è stato condotto dalla psicologa Daniela Abati dello Spazio Giovani AUSL, dal disegnatore e formatore Gianluca “Fogliazza” Foglia e dalle volontarie di W4W Parma. Nell’edizione 2025, il progetto si è arricchito di laboratori teatrali a cura dell’attore e formatore Savino Paparella, per aiutare i giovani a esprimersi attraverso il linguaggio del corpo.

“Balli dal Mondo” Donne per la Pace

“Balli dal Mondo”, la festa danzante multiculturale promossa da W4W, tenutasi in ottobre all’Auditorium Toscanini di via Cuneo, ha coinvolto 9 associazioni e comunità straniere in una grande danza per la pace. L’iniziativa, sotto il claim “Donne per la Pace”, ha celebrato il ruolo delle donne come motore di dialogo, incontro e costruzione di ponti tra culture, oltre ogni confine di lingua, provenienza o religione.

Organizzato da W4W/Women for Women aps, insieme all’asd Balliamo sul mondo, con il contributo del Comune di Parma, il patrocinio del Forum Terzo Settore Parma, è stato realizzato da W4W in collaborazione di Anolf-CISL Parma, Al-Amal, MOICA Donne attive in famiglia e in società, Romania chiama Parma, Boogie Killers, Associazione albanese Scanderbeg, Bhangra Vibes India, Comunità Moldava di Parma, Etiopia Parma.