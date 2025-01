Il weekend della Befana sotto lo chapiteau di Tutti Matti sotto Zero

con “Magda vien di notte…” di MagdaClan Circo

dal 4 al 6 gennaio al Parco della Cittadella di Parma

Tutti Matti sotto Zero

Festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle

7 dicembre 2024 / 6 gennaio 2025 – X edizione

Un inedito cabaret di circo contemporaneo in cui la musica incontra l’acrobatica, la giocoleria e il clown: dal 4 al 6 gennaio, sotto lo chapiteau nel Parco della Cittadella, MagdaClan Circo presenta il nuovo spettacolo “Magda vien di notte…”, una nuova creazione della compagnia, pensata ad hoc per il weekend della Befana, ultimo appuntamento della decima edizione di Tutti Matti sotto Zero.

Tra i rifiuti e gli avanzi delle feste natalizie, una persona, senza più dimora e possedimenti, improvvisa un prodigioso circo, che farà nascere dalle macerie e dall’immondizia per sconfiggere la solitudine. Dai resti del Natale creerà acrobate, e dalle loro costole, equilibristi, forgerà giocolieri e domerà musicisti, in un susseguirsi di numeri e apparizioni sorprendenti, interpretati da Giorgio Bertolotti, Romina Concha Madrid, Alessandro Maida, Giorgia Russo, Daniele Sorisi, Flavio Cortese.

Lo spettacolo, per tutti a partire dai 5 anni di età, replicherà sabato 4 gennaio alle ore 20.30, domenica 5 e lunedì 6 gennaio alle ore 17. I biglietti sono in vendita online; gli ultimi sono sempre in vendita sul posto da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il Festival è realizzato da Grand Circus Hotel APS, in collaborazione con Teatro Necessario Circo, centro nazionale di produzione di circo contemporaneo, con il contributo e il sostegno di Ministero della Cultura, Comune di Parma, Comune di Busseto e di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati. Sponsor è Conad che, grazie al suo contributo, permette alle persone e alle famiglie che possiedono le carte fedeltà un accesso agevolato agli spettacoli; main partner tecnico è Iren che anche in questa edizione illumina gli spettacoli e dà energia al Festival; partner tecnici sono Mac24 e Sebach.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

I biglietti sono acquistabili online alla pagina www.grandcircushotel.it

I biglietti sono disponibili anche sul posto da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Non si accettano prenotazioni. Lo chapiteau è riscaldato. Gli spettacoli vanno in scena anche in caso di maltempo. Non sono ammessi cani all’interno.

COSTI: intero 15 €; ridotto (fino a 12 anni) 8 €

APP PER IPHONE E ANDROID SMARTPHONE DEL FESTIVAL

Novità del 2024 è l’APP che raccoglie in un unico ambiente digitale tutte le attività di Teatro Necessario, con un focus sugli appuntamenti di spettacolo dal vivo organizzati tra Parma e provincia. Sulla APP da venerdì 15/11 saranno disponibili tutte le informazioni anche del Festival Tutti Matti sotto Zero. Per scaricarla basta digitare nella ricerca “teatro necessario circo”. La APP è stata realizzata da Mango SRL ed è stata finanziata grazie al Progetto TOCC 0002252 dell’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi (Decreto Direttoriale n. 385 del 19/10/2022 – COR 15907113 – CUP C47J23000600008).

Info: infograndcircushotel@gmail.com

Scarica la app: https://tinyurl.com/tntmpcapp

FB grandcircushotel / IG grandcircushotel