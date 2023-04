Weekend di valorizzazione del centro storico: senz’auto tutti i weekend fino a dicembre

I P –DAYS, sperimentati con successo a dicembre 2022, sono confermati fino alla fine dell’anno, a partire dal prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 aprile. Il pedone sarà il vero protagonista di una misura che prevede l’esclusione del traffico veicolare al sabato dalle 14.30 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 20, in via Mazzini – da strada Garibaldi a piazza Garibaldi -, piazza Garibaldi ed il primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio. Sarà ovviamente consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, emergenza, veicoli trasporto invalidi, ai residenti con passi carrai interni al tratto pedonalizzato.

Le nuove misure sono state illustrate questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dal Sindaco Michele Guerra; da Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità del Comune di Parma e da Luca Vedrini Torricelli, Delegato al Commercio del Comune di Parma.

Sono intervenuti i Rappresentanti delle Associazioni di Categorie dei Commercianti, con cui il Comune ha messo in atto una proficua collaborazione. Erano presenti: Cristina Mazza, Vice Direttrice Ascom; Sonia Robuschi, Responsabile Provinciale CNA, Fabio Bonatti, Responsabile Ufficio Categorie e Area Politiche Economiche-Sportello Imprese Apla Confartigianato Parma; Stefano Bizzi, Funzionario GIA e Francesca Chittolini, Presidente Confesercenti. Con loro anche Andrea Mozzarelli, Presidente Fiab Parma Bicinsieme e Davide Mezzadri di Tep Spa.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha preannunciato che il prossimo 2 giungo sarà pedonalizzato per sempre anche piazzale Barbieri. “Il tema delle pedonalizzazioni – ha dichiarato – va affrontato in modo sistemico e non riguarda solo piccole porzioni della centro città ma coinvolge anche i Quartieri, riattivando dinamiche a favore della loro vivibilità, dei cittadini, del commercio e delle realtà coinvolte. La sperimentazione dei P-DAYS in dicembre ha funzionato, da qui la volontà dell’Amministrazione di proseguire, in un percorso condiviso con le Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei portatori di interesse, confermandoli in modo strutturale. Parma è una delle 100 città in Europa e delle 9 in Italia che intende raggiungere la neutralità climatica nel 2030 e questo provvedimento ha anche importanti risvolti ambientali, oltre che di miglioramento della vivibilità”

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità, Gianluca Borghi, ha ricordato l’attivazione della navetta gratuita nei weekend dei P-Days. La navetta partirà all’altezza de La Galleria (ex Barilla Ceenter) per raggiungere il centro città e ritorno. “Un’altra importante novità – ha spiegato –, in corso di definizione e per la quale seguirà una comunicazione ad hoc, riguarda gli sconti per la sosta per i parcheggi funzionali al centro”. Ha ricordato che il 22 aprile e solo per quel giorno verrà pedonalizzato anche viale Maria Luigia, nello spirito di collaborazione che contraddistingue l’Amministrazione ed il mondo della scuola.

Il Delegato al Commercio, Luca Vedrini, ha sottolineato come “i P-DAYS puntino soprattutto alla valorizzazione del centro, dopo tre anni segnati dalla pandemia prima e dalla crisi economica poi, per lo scoppio della guerra in Ucraina. C’è il desiderio di vivere la città da parte della gente, da qui la volontà di animare il centro ed i quartieri per farli diventare sempre più attrattivi e promuovere zone che oggi sono in difficoltà con attività di animazione e proposte innovative”.

I P-DAYS sono veri e propri Weekend di valorizzazione del centro storico per favorire momenti di socialità e di riappropriazione da parte dei pendoni dello spazio pubblico, sfruttando anche quello che la città offre sotto diversi punti di vista come eventi, mostre, laboratori per bambini, concerti, la festa del vino e lo street food in piazza Ghiaia, le iniziative legate alle celebrazioni della Festa della Liberazione e quelle legate a Parma 360 Festival, fra le altre. Programma completo delle iniziative allegato.

Un modo per godere appieno la città, assaporando gli eventi presenti a Parma, in modo diretto, favorendo la partecipazione con la possibilità di gustare le bellezze e le tante proposte disponibili senza frenesia, in modo lento, all’insegna della piacevolezza e della gradevolezza dello spostarsi a piedi senza traffico.

La misura, concordata con le Associazioni di categoria dei commercianti, oltre agli aspetti ludico ricreativi, è connessa alla sostenibilità ambientale: Parma è in prima linea su un tema delicato come quello legato alle sfide connesse al cambiamento climatico, in sintonia con le politiche introdotte dall’Amministrazione. La città ducale è stata selezionata dalla Commissione Europea tra le 100 città in Europa e le 9 in Italia per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. E i P-DAYS rappresentano senza dubbio un segnale che va in questa direzione.

Navetta GRATUITA per i P-DAYS (sabato e domenica). Chi arriva dalla zona est della città potrà parcheggiare nei pressi de La Galleria (ex Barilla Center) e raggiungere la zona pedonalizzata in autobus.

Percorso : La Galleria (ex Barilla Center), Barriera Repubblica, viale San Michele, stradone Martiri della Libertà e strada XXII Luglio. Arrivata in strada Repubblica, la navetta proseguirà fino alla rotonda di via Mantova per tornare quindi a La Galleria (ex Barilla Center).

Frequenza : una corsa ogni 15 minuti.

Fermate : lungo il percorso saranno servite a richiesta tutte le fermate presenti. Sarà inoltre istituita una fermata provvisoria in via XXII Luglio, di fronte alla chiesa di San Quintino.

Trasporto Pubblico Locale. Linee bus urbane deviate.

Deviazione delle linee 3, 4, 5 e 8 – dalle 14.30 alle 23 di sabato e dalle 9 alle 20 di domenica

Linee n. 3 – 4 – 5: in direzione centro città, provenienti da Via D’Azeglio, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Mentana, Via Emilia Est. In senso contrario si instraderanno lungo V.le Tanara, V.le Fratti, Viale Bottego, stazione ferroviaria (fermata A), V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere, poi, il consueto tragitto sul Ponte di Mezzo.

in direzione centro città, provenienti da Via D’Azeglio, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Mentana, Via Emilia Est. In senso contrario si instraderanno lungo V.le Tanara, V.le Fratti, Viale Bottego, stazione ferroviaria (fermata A), V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere, poi, il consueto tragitto sul Ponte di Mezzo. Linea n. 8: diretti verso il centro città, da P.le Risorgimento, i bus si instraderanno lungo V.le Martiri della Libertà, V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, per tornare al regolare tragitto in V.le Mariotti. Stesso percorso in senso contrario.

PROGRAMMA ATTIVITA’ NEL WEEKEND DEL 22 – 23 aprile.

EVENTI

Parma City tour

sabato 22 e domenica 23 aprile, alle 10.30 e 15.00

Scopri il centro storico di Parma con una piacevole passeggiata di due ore tra vie e vicoli della città.

La visita è su prenotazione entro le 17.00 del giorno precedente: tel. 0521218889 oppure email turismo@comune.parma.it Tariffe: intero: € 12,00; ridotto dagli 11 ai 18 anni e disabili € 10,00; gratuito under 11.

Visite Guidate alla Galleria delle Fontane

sabato 22 e domenica 23 alle 10.00/11.30/15.30/17.00

Numero massimo di partecipanti: 12 persone per turno

Intero 10,00 euro; ridotto € 8,00 (bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti UNIPR); famiglia € 30,00 (2 adulti e 2 ragazzi fino a 18 anni), scuole € 6,00 a studente. Prenotazione tramite app Parma 2020+21

Concerto lirico al Museo Glauco Lombardi

Sabato 22 aprile alle 11.00

Evento compreso nel biglietto d’ingresso al Museo; non è necessaria la prenotazione.

Il flauto magico 6 mesi-3 anni

Teatro Regio

Sabato 22 aprile alle 15.30 e alle 18.00

Biglietti in vendita presso il Teatro Regio e online su www.teatroregioparma.it

A misura di bambino – I fiori raccontano – Laboratori per bambini

Palazzo Bossi Bocchi

sabato 22 aprile, alle 16.00

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni guide@fondazionecrp.it

Festa del vino e Street food in Piazza Ghiaia

Da sabato 22 aprile a martedì 25 aprile

sabato 22 aprile dalle 18:00 a mezzanotte

domenica 23 aprile dalle 9.00 a mezzanotte

Stagione concertistica de La Toscanini

Auditorium Paganini

Sabato 23 aprile alle 20.30

ROBERTO ABBADO Direttore

VALERIY SOKOLOV Violino

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

Telefono: +39 0521391339 Email: biglietteria@latoscanini.it

MOSTRE

Piranesi Roma Basilico.

Incisioni di Giambattista Piranesi e fotografie di Gabriele Basilico

Palazzo del Governatore – Piazza Giuseppe Garibaldi, 19

In occasione di PARMA 360 Festival della creatività contemporanea. CROSSOVER

Luca Piola. Passengers

Palazzo del Governatore – Piazza Giuseppe Garibaldi, 19

In occasione di PARMA 360 Festival della creatività contemporanea. CROSSOVER

Aperte mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito. Per informazioni www.parma360festival.it – parma360festival@gmail.com

Agiografie profane. Illustrazione di Elisa Seitzinger

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino 2/A

In occasione di PARMA 360 Festival della creatività contemporanea. CROSSOVER

Aperta venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 11.00 alle 20.00. 25 aprile: dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso gratuito. Per informazioni www.parma360festival.it – parma360festival@gmail.com

Stefano Bombardieri. Guardando oltre

Palazzo Marchi – Strada Repubblica, 57

In occasione di PARMA 360 Festival della creatività contemporanea. CROSSOVER

Aperta venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 11.00 alle 20.00. 25 aprile: dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso: 5,00 € Ingresso con visita guidata 1h: 8,00 €. Pagamento in loco. Per informazioni www.palazzomarchi.it.

Per informazioni www.parma360festival.it – parma360festival@gmail.com

Lilibet. THE QUEEN

Italia Veloce – Via Dalmazia 3/A

PARMA 360 Festival della creatività contemporanea. CROSSOVER

Aperta venerdì dalle 18.00 alle 22.00, sabato, domenica e festivi dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso gratuito. Per informazioni www.parma360festival.it – parma360festival@gmail.com

Roy Lichtenstein. Variazioni pop

Palazzo Tarasconi – Via Farini, 37

Aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.30. La biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso lunedì eccetto nei festivi. Ingresso intero € 14,00; ridotto € 12,00 per disabili, gruppi oltre 15 pax, giornalisti con tesserino ODG con bollino dell’anno in corso non accreditati, under 26, over 65, forze dell’ordine non in servizio; ridotto scuole € 6,00 min 15 e max 25 studenti, tariffa valida solo per i gradi fino alla scuola superiore; famiglia € 40,00 2 Adulti, 2 Ragazzi fino ai 18 anni. Omaggio: giornalisti accreditati tramite ufficio stampa, Accompagnatore di diversamente abili, bambini fino a 5 anni. Prevendita singoli € 1,50, prevendita scuole € 1,00.

Info mostra +39 331 2149630 Palazzo Tarasconi +39 0521 941320.

Prenotazione gruppi: prenotazionegruppi@palazzotarasconi.it

Gli incontri di un visionario: il legame tra Pier Paolo Pasolini e Parma

Ape Parma Museo – Strada Farini, 32/a

Aperta da martedì a domenica 10.30-17.30. Ingresso intero € 5; ridotto € 3 per under 35, over 65, gruppi di almeno 10 unità; gratuito per scuole, under 18, guide turistiche e giornalisti, persone diversamente abili e loro accompagnatori. La prenotazione è richiesta solo per i gruppi superiori alle 10 persone.

Pasqua 9 aprile chiuso; Lunedì 10 aprile aperto 10.30 – 17.30; Martedì 25 aprile aperto 10.30 – 17.30; Lunedì 1° maggio chiuso.

Per informazioni: tel. 0521203413 email: info@apeparmamuseo.it

Florilegium

Oratorio di San Tiburzio – Borgo Palmia, 6/A

Installazione floreale di Rebecca Louise Law, aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Gli orari cambieranno in giugno e luglio. Ingresso offerta minima € 2,00. Per informazioni info@ottnprojects.com – http://ottnprojects.com

La città di carta

Palazzo Bossi Bocchi – Strada al ponte Caprazucca, 4

La mostra analizza la cartografia della nostra città evidenziandone i cambiamenti grafici e tipologici avvenuti nei secoli. Aperta martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. Domenica 9 aprile (Pasqua) chiuso.. Ingresso gratuito. Per i gruppi prenotazione obbligatoria tramite mail guide@fondazionecrp.it Per maggiori informazioni www.fondazionecrp.it

La storia in miniatura

L’epopea napoleonica nelle medaglie scatola e nelle incisioni

Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15

Inaugurazione sabato 29 aprile alle 11.00. Aperta da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica dalle 9.30 alle 19. In luglio e agosto domenica dalle 9.30 alle 14.00. Chiuso lunedì.

Pasqua 9 aprile aperto 9.30-19.00; Pasquetta 10 aprile aperto 9.30-19.00; Lunedì 24 aprile aperto 9.30-19.00; Martedì 25 aprile aperto 9.30-19.00; Lunedì 1° maggio chiuso. Chiuso 15 agosto.

Ingresso gratuito. Per informazioni 0521233727.

Amedeo Bocchi. Libertà e coerenza di un pittore moderno

Studio d’Arte Gherardi – Via Nazario Sauro, 12/C

Omaggio nel 140° anniversario dalla nascita di un grande artista di Parma. Da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Chiuso la domenica e il giovedì tutto il giorno. Per informazioni tel. 0521508657 – 3402396308 – millygherardi@libero.it

INIZIATIVE LEGATE ALLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE

Sabato 22 aprile

25 aprile 1944 – Ad un anno dalla Liberazione – Piazza Garibaldi, ore 16. Esplorazione urbana sulle tracce della Guerra di Liberazione nel centro di Parma, tra Piazza Garibaldi e Piazza Duomo, a sottolineare le tracce incise nel tessuto urbano dall’ultima parte della Seconda Guerra Mondiale. L’appuntamento sarà replicato nei giorni 23, 24, 25, 29 e 30 aprile alla stessa ora Per informazioni e prenotazione: Sezione ANCFARGL MAV M Serg. Magg. Giorgio Orcesi ancfargl.parma@gmail.com, 3492548731

L’Istruttoria – Teatro Due, ore 20.30 . Di Peter Weiss, traduzione Giorgio Zampa. Regia Gigi Dall’Aglio. Con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo/Ilaria Falini, Davide Gagliardini, Pino L’Abbadessa, Milena Metitieri, Massimiliano Sbarsi, Davide Carmarino (esecuzione musicale). A cura di Fondazione Teatro Due Info e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org tel. 0521.230242 www.teatrodue.org

Scorribanda Antifascista – Parco Ducale (ritrovo di fronte a Palazzo Ducale), ore 21. Happening notturno e itinerante di artisti, attori, musicisti e performer nelle strade della lotta di Liberazione. A cura di Centro studi movimenti e Comune di Parma Info: centrostudimovimenti@gmail.com

Dal 22 al 25 aprile

Ora e Sempre Resistenti – 25 Aprile e dintorni. Serate di suoni, immagini, cultura, musica, festa nei Circoli Arci di Parma per continuare a tenere viva la memoria collettiva della Resistenza e Lotta di Liberazione contro il nazifascismo. A cura di Arci Parma e i suoi Circoli.

Programma completo sui profili social dei Circoli Arci: Post-Colombofili, Mind for Music, Pulp, Postwar, Splinter Club e tanti altri

Domenica 23 aprile

L’Istruttoria – Teatro Due, ore 16. – Di Peter Weiss, traduzione Giorgio Zampa. Regia Gigi Dall’Aglio. Con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo/Ilaria Falini, Davide Gagliardini, Pino L’Abbadessa, Milena Metitieri, Massimiliano Sbarsi, Davide Carmarino (esecuzione musicale). A cura di Fondazione Teatro Due

Info e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org tel. 0521.230242 www.teatrodue.org