Welcome days: all’Università di Parma continuano le “lezioni zero” d’accoglienza

All’Università di Parma è tempo di Welcome Days, le “lezioni zero” d’accoglienza in corso da questa settimana. Oggi gran folla per il corso di laurea in Economia e Management: gremita l’Aula congressi del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali in via Kennedy.

Ogni corso di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico) inizia l’anno accademico con un Welcome Day. L’iniziativa ha lo scopo di fornire indicazioni e suggerimenti utili, in modo che studentesse e studenti possano organizzare e svolgere al meglio il proprio percorso sentendosi supportate/i, e di presentare le agevolazioni, le opportunità e i servizi che vengono messi a loro disposizione.

Da quest’anno il Welcome Day non è solo per le matricole ma è “personalizzato” per ogni anno di corso: anche per gli studenti e le studentesse degli anni successivi al primo c’è una lezione zero focalizzata sui servizi e sulle scadenze specifiche a loro dedicate (ad esempio Erasmus, tirocini, domanda di laurea, servizi post lauream e così via).

Le lezioni zero proseguono nei prossimi giorni. Il calendario è particolarmente fitto la prossima settimana.

Le info su giorno e aula di ogni “lezione zero” sono disponibili sull’Agenda studenti alla voce “Orario delle lezioni” e sui siti web dei singoli Dipartimenti, e sono raggiungibili anche dalla pagina web dedicata; da questa pagina, in continuo aggiornamento, si possono scaricare direttamente guide e materiali utili.