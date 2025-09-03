“What goes on”, la II edizione del festival di musica indipendente il 13 settembre a barriera Bixio

Si annuncia un sabato notte di musica giovane e di qualità per il 13 settembre in Oltretorrente.

Nella suggestiva cornice della piazza pedonalizzata di Barriera Bixio tornerà What Goes On, il festival dedicato alla musica indipendente e alle sonorità underground, giunto alla sua seconda edizione. L’iniziativa è curata da Myth APS con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Parma offrirà la possibilità di ascoltare quattro gruppi della scena musicale indie dal vivo ad ingresso libero a partire dalle ore 18.

“Il successo di What Goes On un anno fa – spiega l’assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto – ci ha indotto a riproporre un’iniziativa che offre una panoramica di qualità sulla cultura musicale contemporanea e che si colloca come evento finale del circuito di eventi che animano l’estate di Parma. È un festival che per primo, un anno fa, ha scelto di collocarsi in questi spazi che offrono una quinta naturale con l’elegante impianto neoclassico dell’ultima barriera doganale di metà ‘800 dimostrando che si possono configurare come luogo di incontro e condivisione e contribuire a riqualificare il quartiere Oltretorrente. In questo contesto si alterneranno sul palco artisti e realtà musicali per un ampio sguardo sulle espressioni della scena musicale attuale”.

Sul palco di Barriera Bixio il 13 settembre troveremo:

• Gazebo Penguins: formazione storica dell’alternative italiano, attiva dal 2004 e autore di album cult come Legna e Nebbia. Dopo Temporale (2025), continuano a consolidare il loro ruolo nella scena indie.

• Forty Feet Tall: band post-punk energica da Portland (USA), tra le realtà indie più dinamiche del Pacific Northwest, nota per concerti intensi e diretti. Presto in arrivo il loro nuovo LP, prodotto da Cameron Spies.

• Mondaze: quartetto faentino dallo shoegaze evocativo e stratificato; Late Bloom (2021) e Linger (2024) sono tra gli album più apprezzati nel panorama italiano.

• Sacrobosco: progetto elettro-sperimentale di Giacomo Giunchedi, tra musica ambient-techno e ricerca sonora; il più recente album Apes + Tigers è uscito nel 2025.

Oltre ai live, ad animare la giornata sarà presente il DJ set di Black Cab Selection e Dj Gaido, un’area vintage market curata da Lookback, una piccola esposizione di artisti locali, lo street food targato Da Romano e la presenza di Maghes, alla gestione del servizio bar.

“What Goes On conferma la propria vocazione quale progetto dedicato alla promozione della musica indipendente e alla riattivazione degli spazi urbani attraverso cultura, partecipazione e contaminazioni artistiche. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale di Parma, si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione dei talenti della scena musicale contemporanea, con particolare attenzione alle realtà emergenti e indipendenti. La manifestazione, interamente a ingresso gratuito, intende favorire la fruizione culturale da parte di un pubblico ampio ed eterogeneo, contribuendo al tempo stesso a rafforzare il legame tra la città, i suoi cittadini e gli spazi urbani recentemente restituiti alla socialità – hanno commentato Lorenzo Benassi e June Alain Marenghi dell’associazione Myth”.