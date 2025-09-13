Wine and Food Academy: al via le iniziative per la stagione 2025/26

La Wine and Food Academy, nell’ambito delle sue iniziative enogastronomiche organizza per giovedì 25 settembre 2025, nei locali del “Tennis Club President, in via Fornello, 2 a Basilicanova una masterclass per celebrare insieme l’eccellenza del Pinot Nero in un’atmosfera di amicizia, cultura e gusto.

Una serata di autentica passione enologica, dove il protagonista sarà il nobile Pinot Nero, interpretato con maestria dalla storica Cantina Monsupello di Torricella Verzate (PV).

A guidarci in questo viaggio sensoriale saranno Laura Boatti, titolare dell’azienda, e la figlia Carlotta Valdata, che ci racconteranno il profondo legame tra i loro vini e il territorio dell’Oltrepò Pavese.

I vini in degustazione:

Pas Dosé Nature

Brut Rosé Pinot Nero Metodo Classico

Brut Millesimato (Ex Cassese) da Pinot Nero

Blanc de Blancs Metodo Classico VSQ

Dopo la degustazione, ci attende un momento conviviale con:

Antipasto di salumi misti di Parma e Parmigiano Reggiano

Paccheri con sugo di pomodoro fresco e stracciatella

Per informazioni e prenotazioni: info@wineandfoodacademy.it

l'evento è organizzato dalla WINE AND FOOD ACADEMY – APS www.wineandfoodacademy.it

P.s. l’intero programma per la stagione 2025/2026 è visibile e scaricabile dal seguente link:

https://www.wineandfoodacademy.it/programma-iniziative-anno-2025-2026/