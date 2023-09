“WOKE – la nascita di una nuova ideologia”. Questo il titolo del libro presentato dai ragazzi di Gioventù Nazionale Parma, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

Assieme all’autore del libro Francesco Erario, sono intervenuti: Mattia Ferrarese, consigliere meneghino di FDI al Municipio 3, Lorenzo Donato, Presidente Regionale di Gioventù Nazionale e Jacopo Tagliati, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Parma.

“Ideologia Woke, politicamente corretto, razzismo immaginario e mondo LGBT sono stati i temi al centro delle nostre analisi. Siamo fortemente convinciti che le giovani generazioni debbano conoscere i pericoli insiti in queste teorie che puntano a cambiare il mondo limitando la libertà di espressione di chi non la pensa come loro e a piegare l’Occidente ai loro dogmi. Parte da qui la nostra controrivoluzione con umiltà, spirito di sacrificio e formazione militante”.

Questo il commento a fine evento di Jacopo Tagliati a nome della Comunità giovanile di FDI Parma.