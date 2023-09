Work in Project per ragazzi dai 14 ai 21 anni: il progetto dei Centri Giovani di Parma

Trasmettere a ragazze e ragazzi le competenze necessarie per trasformare le loro idee in progetti e attività realizzabili ad alto impatto sul territorio per i loro coetanei. è questo l’ambizioso obiettivo di Work in Project, il progetto ideato da On/Off-APS e un team formato da giovani frequentatori dei Centri Giovani La Scuola del Fare e Montanara e supportato dal Bando YOUZ Officina della Regione Emilia Romagna.

Dal 25 settembre al 4 novembre si aprirà una Call4Teams, una chiamata rivolta a giovani dai 14 ai 21 anni di Parma e Provincia con idee da sviluppare in tre ambiti tematici: rigenerazione urbana e sostenibile, sessualità e relazioni affettive, espressione corporea e interculturale. I giovani iscritti parteciperanno in seguito a un Hackathon, un weekend interattivo durante il quale, divisi in piccoli team, lavoreranno allo sviluppo vero e proprio delle proprie idee. Durante questa maratona di idee, i partecipanti saranno supportati da mentori ed esperti dei 3 ambiti di riferimento attivi sul territorio. Dall’hackathon saranno selezionate 6 idee che saranno successivamente realizzate e messe in pratica entro maggio 2024.

Per informazioni, scrivere a info@officineonoff.com.