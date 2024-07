Pubblicato l’avviso pubblico di co-progettazione per il rilancio del Workout Pasubio

È stato pubblicato l’avviso di co-progettazione finalizzato alla valorizzazione del Workout Pasubio – Distretto delle Imprese Creative e Rigenerazione Urbana, Progetto di recupero Officine Ex Manzini del WOPA. Gli Enti del Terzo settore (ETS) possono presentare la domanda di partecipazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it entro le ore 13 del 20/08/2024.

L’obiettivo strategico dell’Amministrazione è quello di restituire al territorio uno spazio artistico-culturale principalmente rivolto alle giovani generazioni: le officine ex-Manzini andranno quindi a costituire uno spazio civico aperto, capace di catalizzare le esperienze e le necessità del quartiere, in primo luogo, e di offrire un’opportunità di riflessione sulle dinamiche urbane, sociali, ambientali, culturali della nostra città.

In coerenza al percorso di co-programmazione, il futuro compendio WOPA dovrà perseguire tre missioni per rendere il WOPA, entro il 2030: il luogo dell’ascolto e partecipazione, della contaminazione e connessione e della progettazione condivisa, riconosciuto da tutte le realtà strutturate del territorio (pubbliche, non profit, profit…) e da cittadini e cittadine; il luogo riconosciuto della socialità e della cultura dove chiunque, a partire dai giovani, dalle persone con disabilità e dalle comunità di origine straniera, possa trovare luoghi di appartenenza, aggregazione (anche informale) e integrazione, al di là di barriere economiche, sociali e culturali; il luogo che “abilita” al mercato del lavoro, favorendo il protagonismo dei giovani e di altre categorie svantaggiate.

L’Amministrazione è alla ricerca di una proposta progettuale di gestione del compendio immobiliare del WOPA, che in coerenza con quanto emerso dal procedimento di co-programmazione, possa realizzare alcuni obiettivi minimi: il coinvolgimento attivo dei giovani della Città e, attraverso i primi, dell’intera Comunità cittadina nelle forme dell’innovazione sociale aperta; la composizione armonica delle tre macro-funzioni/aree di attività (lavoro – cultura – partecipazione); la realizzazione di investimenti coerenti e funzionali agli obiettivi di rigenerazione e riqualificazione, anche di tipo sociale, del WOPA; la gestione “unitaria” del compendio immobiliare, anche attraverso forme innovative, comunque orientate alla cornice dell’economia sociale; possibile evoluzione nel tempo del modello gestionale; la realizzazione delle attività di interesse generale; il coinvolgimento attivo dell’Amministrazione comunale nell’ambito del rapporto collaborativo, anche mediante forme innovative di co-responsabilità e di co-gestione.

L’avviso è disponibile sul portale istituzionale, alla sezione Amministrazione -Documenti e dati – Bandi e Avvisi Pubblici – Avvisi Pubblici – Valorizzazione del Workout Pasubio.

Link diretto:

https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/avvisi-pubblici/valorizzazione-del-workout-pasubio