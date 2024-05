XI edizione del Festival della Parola, dal 30 maggio all’11 settembre incontri, concerti, esposizioni

Si è svolta questa mattina, nell’Aula Magna del Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” la conferenza stampa di presentazione della XI edizione del Festival della Parola, che vedrà la serata di apertura del suo Programma Principale il prossimo 30 maggio. La conferenza stampa è stata animata da Manlio Maggio , curatore della rassegna, affiancato dal vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Parma, Lorenzo Lavagetto , da Ombretta Sarassi Binacchi , general manager di OPEM Spa, e da Elisabetta Botti , dirigente del Liceo Artistico “Paolo Toschi”.

In sala numerose persone in rappresentanza delle tante e consolidate realtà che contribuiscono a vario titolo alla realizzazione della rassegna culturale. In occasione dell’incontro l’Aula Magna è stata allestita con gli elaborati prodotti da alunni e alunne della 5 A Grafica, frutto della collaborazione tra il Liceo Artistico e il Festival della Parola volta alla progettazione della nuova immagine coordinata della rassegna culturale. Il docente incaricato, Federico Pagliarini, affiancato dai suoi studenti e studentesse, ha illustrato il percorso e il concept della nuova immagine – nato dall’intreccio della “F” di Festival e del carattere Bodoni – mirato alla narrazione dell’identità visiva del Festival e del suo radicamento nella realtà di Parma.

Linguaggi in divenire, inclusione, democrazia, legalità, gender gap, memoria, diritti, futuro, cambiamento: sono solo alcuni dei ganci tematici che sarà possibile esplorare nel programma principale insieme a ospiti come Vera Gheno, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Gabriella Greison, Concita De Gregorio, Giulio Cavalli e Luigi De Magistris, Giulio Casale e tanti altri

Abbiamo chiesto ad una chat gpt: “Quando una manifestazione raggiunge la sua maturità?”. Ecco la risposta: “Quando riesce a radicarsi profondamente nella società, diventa parte integrante della vita delle persone e contribuisce alla formazione di identità e valori”. In risposta ad un’offerta culturale sempre più consumistica e passiva, il FESTIVAL DELLA PAROLA, per raggiungere gli obiettivi indicati perfino dall’Intelligenza Artificiale, intende proseguire il suo processo di crescita e utilizzare il suo megafono per raccontare storie di inclusione e di bellezza.

Includere vuol dire non escludere, meglio, permettere, mettere cioè nelle condizioni ogni individuo di poter arrivare a tagliare, con i propri tempi e modi, il traguardo prefissato.

L’XI edizione del Festival ha come titolo SEGNI DI BELLEZZA: la bellezza dei luoghi, delle azioni, di tutto ciò che è aggregante, in contrapposizione alla bruttezza di ogni forma di belligeranza, disparità, degrado, ingiustizia, separazione.

Il bello come unica arma, bianca e salvifica, in antitesi al bellico e al bullo. A partire dalla bellezza di dare fattivamente la parola alle nuove generazioni: con la nuova collaborazione con il Liceo Artistico Paolo Toschi per la realizzazione della nuova immagine coordinata del Festival frutto di un PCTO con le classi di Grafica e i rinnovati rapporti con gli istituti superiori di Parma per le Sfide Oratorie, che da quest’anno coinvolgono anche le secondarie di primo grado.

La struttura del Festival 2024 è simile a quella della scorsa edizione, che ha visto quasi 10.000 presenze: Programma principale, Pedalate con Quisquilie Letterarie, esposizioni artistiche e Musica In-Chiostro (rassegna che si svolgerà tra fine agosto e settembre e che verrà presentata prossimamente). Tutti gli appuntamenti, come sempre al Festival della parola, sono GRATUITI e ad INGRESSO LIBERO, fino ad esaurimento posti.

Anche questa edizione coinvolge personalità provenienti dal mondo scientifico, culturale, artistico, con le quali sviluppare tematiche di estrema attualità: Vera Gheno, Marco Balzano, Stefano Massini, Paolo Jannacci, Piercamillo Davigo, Gabriella Greison, Tonia Cartolano, Concita De Gregorio, Luigi De Magistris, Giulio Cavalli, Giulio Casale, Giacomo Rizzolatti, Kim Aris (figlio di Aung San Suu Kyi) sono solo alcuni dei protagonisti del programma principale del Festival. Numerosi e sempre più virtuosi, i percorsi progettuali con realtà locali e nazionali, con obiettivi mirati e tangibili per la collettività. Alle sinergie, consolidate, con FIAB, Donne e Scienza, Corale Verdi, CSAC, ANMIC, EMC2, Festival di cori Adolfo Tanzi, Filarmonica di Parma, City Angels si aggiungono nuovi compagni di viaggio, operanti nella formazione e nel sociale (Artétipi, Associazione Amicizia Italia-Birmania, Avalon, Fondazione Matteo Bagnaresi, Proges), nell’informazione (Wikimafia, Italia che cambia). È ripartito con Ristretti Orizzonti il progetto di scrittura creativa presso il Carcere di Parma sui “poeti della musica”, iniziato nel 2019 con Gaber: quest’anno gruppi di detenuti hanno lavorato sui testi di Fabrizio De André.

In continuità con la passata edizione, il Festival conferma la grande attenzione per il linguaggio delle immagini con due momenti espositivi: quello con gli scatti in bianco e nero di Gio Rossi con le sue “Identità riflesse” e quello con le illustrazioni di Luca Soncini, art director di “The Parmigianer”.

Tornano, con ben cinque appuntamenti, dal 18 maggio al 30 giugno, le PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE, in co–organizzazione con FIAB Parma Bicinsieme: rassegna itinerante che condurrà i ciclo–spettatori verso le varie destinazioni ad alto contenuto storico e paesaggistico, dove si svolgeranno le Quisquilie letterarie.

Il Festival della Parola, che dopo la pausa estiva riproporrà (dal 26 agosto) la rassegna MUSICA IN-CHIOSTRO, è un’iniziativa di Rinascimento 2.0 aps, realizzata grazie al contributo del Comune di Parma, al main sponsor Opem SpA, agli sponsor GruppoHera, BCC Emil Banca, Oiki, Marella Srl, Imeta, Gallani arredamenti, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna. Altri partner istituzionali: Provincia di Parma, Comune di Traversetolo, Comune di Sorbolo e Mezzani, Comune di Felino, Comune di Montechiarugolo, Comune di Sissa, Fondazione Cariparma.

Email: info@festivaldellaparola.it – Whatsapp: 320 7133650