Xmas Run di solidarietà: domenica 14 dicembre al Fidenza Shopping Park

Il Natale al Fidenza Shopping Park corre… anzi, cammina! Torna domenica 14 dicembre la Xmas Run 2025, l’evento solidale che ogni anno richiama famiglie, sportivi e semplici appassionati con un obiettivo chiaro: trasformare il movimento in un gesto concreto di solidarietà. L’intero incasso verrà infatti destinato alla Cooperativa Sociale Arcobaleno che opera a favore delle persone con disabilità mentale.

La camminata ludica, organizzata insieme a Parma Marathon, propone due itinerari – uno da 4,4 km e uno da 8,1 km – pensati per essere inclusivi e adatti a tutti, dai runner più esperti a chi vuole semplicemente godersi una passeggiata in compagnia. Ritrovo alle 8:30, start alle 10:00. I primi 300 iscritti riceveranno un gadget omaggio offerto dal centro commerciale, mentre per tutti al termine è previsto un buono colazione spendibile presso il bar interno. L’iscrizione è semplice e immediata: basta inquadrare il QR-code presente sulle locandine dell’evento.

Da anni la Xmas Run è un appuntamento atteso, non solo per lo spirito natalizio che porta con sé, ma anche per i benefici dell’attività fisica: correre o camminare migliora l’umore, riduce lo stress, aumenta la concentrazione e rafforza la salute cardiovascolare. Un modo perfetto per prendersi cura di sé mentre si aiuta chi lavora quotidianamente per l’inclusione.

“La nostra iniziativa natalizia è ormai un simbolo di partecipazione e vicinanza al territorio”, afferma Alberto Lapioli, Direttore del Fidenza Shopping Park. “Quest’anno vogliamo supportare la Cooperativa Sociale Arcobaleno e sensibilizzare sul tema della disabilità mentale, spesso accompagnata da pregiudizi e stigma. Siamo certi che la comunità risponderà con il suo consueto entusiasmo: vi aspettiamo per correre insieme la nostra gara più importante, quella della solidarietà.”

Il Parco Commerciale Fidenza Shopping Park

Fidenza Shopping Park è nato nel 2008 ed è una realtà economica e commerciale di riferimento per l’area circostante anche grazie alle iniziative rivolte al territorio. Vanta ventidue negozi, di cui 15 medie superfici. Collocato in prossimità della principale arteria autostradale italiana, dispone di un ampio parcheggio con 2.550 posti auto.