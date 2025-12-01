XXX Mostra dei Presepi a Parma: arte, tradizione e magia del Natale all’Annunziata

Il Natale a Parma prende forma tra arte, tradizione e spiritualità: sabato 7 dicembre alle 16 la Chiesa della SS. Annunziata ospiterà l’inaugurazione della XXX Mostra dei Presepi, appuntamento storico organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Parma. Un percorso iniziato nel 1979, che celebra quest’anno trent’anni di esposizioni dedicate alla bellezza e alla cura del dettaglio delle opere presepiali.

Ad accogliere i visitatori ci sarà anche il Presepe in Oltretorrente, installato all’esterno della chiesa e realizzato dai soci dell’associazione: uno spazio scenografico pensato per coinvolgere grandi e piccini, diventando uno dei simboli del Natale cittadino. L’inaugurazione sarà animata dal corteo degli Sbandieratori di Porta San Francesco ACSD, che sfileranno da Barriera Bixio alle 15.30 lungo via Bixio fino alla chiesa.

Tra le novità più attese dell’edizione 2025 spicca un’opera unica: il diorama ispirato al “Cantico delle Creature”, realizzato per celebrare gli 800 anni del testo francescano. L’installazione, ricca di simbolismi e ambientazioni naturalistiche, invita i visitatori a riflettere sul valore dell’armonia tra gli esseri viventi e sulla bellezza del creato.

La mostra apre l’intera rassegna “Natale all’Annunziata – La bellezza del Creato”, che accompagnerà la comunità fino all’Epifania. Tra gli appuntamenti principali, sabato 20 dicembre alle 21 si terrà il concerto natalizio nella stessa chiesa, con la partecipazione dei cori “San Benedetto” e “Incontro Musicale”, in un momento di musica e spiritualità.

La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio: nei giorni festivi dalle 15.30 alle 18.30, mentre nei giorni feriali dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Un ringraziamento speciale va ad Auser, che garantisce l’apertura grazie ai suoi volontari. Per le scuole sono previste visite guidate gratuite su prenotazione.

Anche quest’anno, l’Associazione Italiana Amici del Presepio propone ai cittadini un percorso di arte, tradizione e spirito comunitario, confermando la mostra come appuntamento imperdibile per famiglie, turisti e appassionati, immersi in un’atmosfera di bellezza, condivisione e magia natalizia.