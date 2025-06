Yamaha ha festeggiato al circuito di Varano i 70 anni, oltre 500 i motociclisti in parata

Yamaha ha festeggiato al circuito di Varano i 70 anni con l’evento “Spirit of Challenge”. Una giornata indimenticabile che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 persone, tra clienti, partner, appassionati e famiglie, riunite per vivere insieme un’esperienza all’insegna del Kando – la missione di profonda soddisfazione mista a entusiasmo che da sempre guida il brand.

La festa, aperta a tutti, si è sviluppata su cinque aree tematiche dedicate ai valori fondanti di Yamaha: innovazione, fiducia, emozioni, entusiasmo e legami. I partecipanti hanno potuto scoprire l’intera gamma di veicoli Yamaha, dalle moto stradali alle R-Series da pista, passando per l’Off-Road, gli ATV, i Side by Side e le ebike, con la possibilità di effettuare test ride di ogni tipo, che a fine giornata hanno contato circa 1.000 prove effettuate.

Grande successo per la spettacolare parata, che ha visto oltre 500 motociclisti portare in pista il proprio mezzo, di qualsiasi anno e tipo, dagli iconici scooter sportivi TMAX e XMAX ai modelli della gamma Heritage, dalle TRACER alla famiglia MT, dalle R Series al TÉNÉRÉ. La parata è stata un simbolo della passione e dello spirito di appartenenza che unisce la community Yamaha.

Il museo temporaneo “Spirit of Innovation & Legend” ha permesso ai visitatori di compiere un vero e proprio viaggio nell’evoluzione di Yamaha scoprendo da vicino i modelli che hanno segnato la storia del brand: dalla leggendaria YA-1 del 1955, la celebre “libellula rossa”, passando per il motore marino P7 degli anni ’60 che ha portato la forza del brand anche in mare, fino alla nascita dell’icona urbana BOOSTER. L’esposizione ha raccontato anche l’innovazione che ha rivoluzionato la mobilità, con icone come il TMAX, fino ad arrivare all’avveniristica tecnologia Y-AMT con la nuova MT- 09, simbolo della continua ricerca Yamaha verso il futuro.

Non sono mancati momenti di intrattenimento per tutte le età: esibizioni dei piloti in pista, incontri con leggende del calibro di Giacomo Agostini, Franco Picco e Stefan Everts, attività per bambini e famiglie, esposizioni di modelli storici e innovazioni tecnologiche che hanno fatto la storia del marchio. Un’occasione unica per conoscere da vicino le persone, i valori e le storie che hanno reso Yamaha un punto di riferimento internazionale. Inoltre, la partecipazione attiva dei Club Ufficiali Yamaha, con un’area dedicata, ha contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente.

Per tutti i partecipanti, infine, l’esclusivo album di figurine Panini dedicato ai 70 anni di Yamaha: un vero pezzo da collezione che ripercorre le tappe fondamentali dell’azienda, i modelli iconici e la community che la anima.

Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, ha commentato: “Spirit of Challenge è stato un successo, il culmine delle celebrazioni per i nostri 70 anni. Abbiamo voluto regalare a clienti, partner e appassionati una giornata che racchiudesse tutto ciò che Yamaha rappresenta: esperienze, emozioni e legami autentici. Vedere migliaia di persone, famiglie e generazioni diverse unite dalla stessa passione dimostra che il nostro brand abbraccia valori e storie uniche”.