Young food creatives! 2023

Si è svolta oggi, sabato 18 novembre, alle 10.30, negli spazi del Laboratorio Aperto Parma nel Complesso di San Paolo, in vicolo delle Asse 5, la premiazione della IV edizione del concorso “YFC! – Young Food Creatives!”.

Hanno vinto Federico Capocasa ed Eugenio Restivo, chef ideatori e titolari del ristorante “Soj”.

Hanno rispettivamente 34 e 33 anni e dal settembre 2021 hanno aperto Soj, un ristorante estremamente tipico calato, però, nell’atmosfera di un sushi bar asiatico, che esalta al massimo la dimensione intima del rapporto tra cuochi e commensali. Tutto questo, unito alla formula cucina a vista, con tavoli piccoli e molto vicini al banco di preparazione, ha creato un’enorme attrattiva per il ristorante.

“Creatività per Soj è riuscire a riconfigurare e reinterpretare, in ottica attuale e in prospettiva futuribile, una realtà lavorativa complessa e di alto profilo, attraverso l’adozione di nuove regole e nuove consapevolezze, ottimizzando le routine e definendo nuove dimensioni. Nell’epoca della crisi del settore della ristorazione oltre all’innovazione dei contenuti gastronomici è fondamentale essere creativi per ripensare i contenitori dell’esperienza gastronomica”.

I vincitori sono stati premiati dalla Prof.ssa Francesca Scazzina, Docente di Nutrizione dell’Università di Parma e Presidentessa della giuria (composta da Michele Berini, Segretario della Sezione di Parma del Consorzio del Parmigiano Reggiano; Marco Bosi, Assessore del Comune di Parma con delega UNESCO; Alessandra Foppiano, Executive manager Parma Alimentare; Francesca Giopp, Docente ALMA e vincitrice in carica del concorso).

“Young Food Creatives!” è un contest promosso dalla rivista Assaggiami Emilia Food Mag, (edita da Studio Guidotti snc) col patrocinio del Comune di Parma, in collaborazione con l’Ufficio Parma UNESCO City of Gastronomy e Laboratorio Aperto Parma con il contributo dello sponsor Frigomeccanica spa e grazie ai partners Salumificio Siri e Agriturismo Acqua Terra Sole.

Si pone come obbiettivi principali quelli di incentivare e celebrare le idee e la creatività di giovani professionisti, nell’ambito della gastronomia, e di promuovere la creazione di network tra i partecipanti affinché possano nascere interessanti collaborazioni che apportino ancora più valore al loro lavoro e al territorio parmense.

Il concorso è strettamente connesso a Parma città UNESCO della Gastronomia e unisce il tema della gastronomia e quello della creatività.

Per il concorso, giunto alla sua quarta edizione, sono stati selezionati 8 candidati tra una vasta rosa di giovani professionisti under 35, rappresentativi di diversi ambiti legati al cibo che, tramite la loro creatività, imprenditorialità e visione sostenibile, hanno un impatto positivo sul territorio e contribuiscono allo sviluppo urbano e alla trasformazione della società tramite la gastronomia.

I finalisti: Carlo Bergonzi, manager ristorante “Al Vedel” e Podere Cadassa; Beatrice Guzzi, chef e gastronoma unità Culinary & Food Service Ricerca e Sviluppo dell’azienda Barilla; Francesca Manzino, studentessa di Scienze Gastronomiche e Food-blogger; Benedetta Mostratisi, gastronoma e autrice specializzata in antropologia del cibo; Federico Capocasa ed Eugenio Restivo, chef titolari del ristorante “Soj”; Viola Romanini, project manager nella promozione della gastronomia e all’artigianato, Koor società benefit; Benedetta Spigaroli, manager Antica Corte Pallavicina e direttrice Salumificio Terre di Verdi; Elisa Teneggi, giornalista e scrittrice specializzata in gastronomia, sono stati chiamati sul palco a sono stati a loro volta premiati come selezionati Young Food Creatives! 2023.