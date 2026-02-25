YouPlan: è tornato lo sportello di orientamento formativo a “Il Punto”

È ripartito YOUPlan – Chi sei oggi, dove vuoi andare domani, il servizio del Comune di Parma dedicato ai giovani e alle giovani tra i 16 e i 35 anni che hanno bisogno di un aiuto concreto per l’orientamento formativo e la valorizzazione delle competenze.

Lo sportello si basa sull’approccio del Life Design, che unisce pedagogia dell’orientamento e progettazione strategica. È pensato per chi sente di essere “nel mezzo”, tra scuola e lavoro, tra una relazione e un’altra, tra quello che è e quello che vorrebbe diventare.

I giovani e le giovani saranno aiutati nella scelta di una scuola, a ripensare un percorso lavorativo, affrontare una decisione personale o semplicemente fare chiarezza tra tante possibilità.

L’Assessora alla Comunità giovanile Beatrice Aimi ha dichiarato: “YOUPlan nasce dall’idea che l’orientamento non sia solo una scelta da fare, ma un processo da accompagnare. Troppi giovani vivono fasi di passaggio – tra scuola e lavoro, tra possibilità diverse, tra aspettative proprie e altrui – senza spazi adeguati per fermarsi, riflettere e progettare. Con questo sportello il Comune di Parma offre un supporto concreto e qualificato per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere le proprie competenze, dare senso alle esperienze vissute e costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro. Investire sull’orientamento significa investire sull’autonomia, sulla fiducia e sulla capacità dei giovani di immaginare e realizzare il proprio percorso di vita.”

Il servizio propone colloqui individuali su appuntamento e laboratori tematici, tenuti da Carlotta Pizzi, docente dell’Università di Bologna, pedagogista, orientatrice, analista comportamentale non verbale e formatrice, con una solida esperienza nell’accompagnamento di adolescenti e adulti in momenti di cambiamento e progettazione personale.

Carlotta Pizzi ha sottolineato: “Spesso pensiamo al futuro come ad una destinazione da raggiungere, mentre si tratta di un percorso da costruire, passo dopo passo e attraverso scelte consapevoli. YOUPlan offre uno spazio dove i giovani possano progettare e definire la propria narrazione formativa e professionale, passando dalla pressione che implica il “dover trovare la risposta giusta” alla curiosità che nasce dal poter esplorare diverse possibilità. In questo modo mappare le proprie risorse e competenze, imparare a gestire l’incertezza ed allenare il pensiero critico diventano azioni possibili attraverso l’uso di strumenti concreti, orientati ad una progressiva autonomia decisionale”.

Lo sportello YOUPlan si trova presso IL PUNTO – Hub culturale e creativo della città di Parma, in Piazza Garibaldi n. 1.

Per prenotare un colloquio, clicca qui.