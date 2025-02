Zaino sospeso: i Lions Club per la Scuola in Ospedale

I Lions Club di Parma e provincia hanno messo a disposizione materiale didattico ai giovani pazienti che continuano studiare in ospedale grazie alle insegnanti dell’ic Ferrari.

Il progetto si chiama “Zaino sospeso” ed è proprio un carico di materiale ludico e scolastico fatto di quaderni, libri e colori quello che i Lions Club di Parma e provincia hanno donato alla Scuola in Ospedale, il gruppo di insegnanti dell’istituto comprensivo “Giacomo Ferrari” che garantiscono la continuità scolastica ai giovani pazienti con lunghi periodo di ricovero in ospedale.

Il service è stato consegnato da alcuni rappresentanti dei Lions Club di Parma e provincia insieme a Cristian Bertolini, past governatore Lions, e a Chiara Gasparini, presidente zona 12 Distretto 108 Tb che hanno voluto ringraziare l’officer distrettuale Elisa Al-Qaisi e il Lions Club Crevalcore “Marcello Malpighi”.

A ricevere la loro donazione la dirigente scolastica dell’ic “Giacomo Ferrari” Angese Tirabassi con la referente della Scuola in Ospedale Maria Teresa Bacchi che, a nome del corpo docente e degli alunni che riceveranno il loro dono, hanno ringraziato i rappresentanti dei Lions Club per la preziosa attenzione dimostrata alla Scuola in Ospedale.

Lo Zaino sospeso è un progetto che dura tutto l’anno: chiunque può contribuire lasciando una donazione nelle cartolerie che espongono il raccoglitore con il simbolo Lions.