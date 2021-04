Zanaga (IV Parma) dialoga con la Boschi e Suor Anna Monia Alfieri su “essere docente oggi”

Claudia Cicolani (Coordinatrice tavolo scuola provincia Modena) e Francesco Zanaga (Coordinatore provinciale Parma) propongono, mercoledì 21 Aprile h. 21, un incontro dal titolo “Essere docente oggi: idee a confronto per la valorizzazione del ruolo professionale”.

I docenti svolgono un ruolo delicato ed essenziale nel processo di apprendimento di ogni alunno e sono ancora in prima linea per garantire l’istruzione, anche se a distanza, in questo complicato momento pandemico. Le criticità della scuola erano già evidenti prima dell’arrivo del Covid-19, oggi la complessità del mondo scolastico è aumentata. Il cambiamento però avviene solo attraverso la partecipazione. Quindi, ascoltiamo chi ogni giorno la scuola la fa sul campo per capire cosa cambiare o migliorare.

Interverranno l’On. Maria Elena Boschi, l’On. Massimo Ungaro, Suor Anna Monia Alfieri, Giurista, economista ed esperta di politiche scolastiche e Francesco Luccisano, già Capo Segreteria Tecnica del MIUR.

L’evento si terrà sulla piattaforma Zoom.

Clicca qui per iscriverti!