Zanichelli (Lega): “Strade e piazze più vive per rivitalizzare il commercio e rendere Parma più sicura”

“Una Parma più vitale con strade e piazze dove si esibiscono gli artisti di strada e del Conservatorio e laboratori artistici negli spazi più attrattivi, sarà una città più sicura, più solidale e più ricca”. Così Paola Zanichelli, candidata nella lista della Lega per il Consiglio comunale ha illustrato una delle sue proposte per rivitalizzare il centro storico ed i quartieri.

“Queste elezioni amministrative sono l’occasione per risvegliare Parma dopo 10 anni di immobilismo nei quali le amministrazioni comunali di Pizzarotti sono rimaste sorde alle avvisaglie provenienti dai tanti cittadini che vedevano un costante peggioramento della città – ha proseguito Zanichelli – Il commercio è uno dei settori che ha più bisogno di essere rivitalizzato. Per raggiungere questo scopo c’è bisogno di diverse iniziative che dovranno essere coordinate da un’amministrazione comunale aperta, concreta e dinamica.

Tra queste quella appunto di rendere le strade e le piazze più vive come è stato fatto sia in realtà grandi come Amsterdam e Barcellona, sia in quelle più piccole come Ferrara. Quest’ultima città da tre anni è amministrata dalla Lega e può essere un buon esempio da seguire anche e soprattutto per come ha dato nuova vita alle aree più degradate ed insicure attraverso una politica più determinata nel contrasto alla criminalità e al degrado che comprende anche iniziative di riqualificazione urbanistica. Altre iniziative necessarie sarebbero quelle di potenziare l’illuminazione pubblica, rendere più flessibili gli accessi al centro storico per le auto private, aumentare e rendere più economici i parcheggi, potenziare il trasporto pubblico e quello ciclabile, semplificare le pratiche autorizzatorie, sostenere i centri commerciali all’aperto con particolari vantaggi per i negozi di vicinato e tagliare nettamente i costi dell’occupazione di suolo pubblico. Per coordinare comunque al meglio tutte queste iniziative occorre, il city manager figura di alta professionalità e con importanti requisiti manageriali in grado di integrarle e renderle realmente efficaci.