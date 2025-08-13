Zebre Parma, Franco Carrera in arrivo dall’Argentina

In arrivo a Parma dall’Argentina il nuovo acquisto delle Zebre. È Franco Carrera, classe 1999, seconda linea dei Pampas, squadra professionistica che partecipa al Super Rugby Americas. Un gigante di quasi due metri per 115 chili di forza ed entusiasmo. Nato a Buenos Aires, si è formato nel club San Cirano. Suo padre è nato in Italia. Il 5 luglio scorso ha esordito in una gara internazionale con l’Argentina XV contro il Brasile.



“Sin dall’inizio – afferma Carrera – mi è piaciuta molto la proposta delle Zebre. È una squadra in crescita, che ha disputato un’ottima stagione competendo contro tutte le avversarie e ottenendo alcune vittorie incredibili. Inoltre, credo che abbia formato eccellenti giocatori che oggi fanno parte della nostra nazionale, come Gonzalo García e Gerónimo Prisciantelli. L’opportunità di giocare in un campionato come la URC è un sogno per qualsiasi giocatore, non solo in Argentina. Significa poter affrontare le squadre più importanti d’Europa. Da parte mia, spero di dare alla squadra ciò di cui ha bisogno rispetto ai ruoli che dovrò ricoprire in campo. Sono sicuro che questa esperienza con le Zebre mi aiuterà a diventare il giocatore che voglio essere.”

Allo stadio Lanfranchi si respira grande fibrillazione nella franchigia della Federazione Italiana Rugby. Il team del coach Massimo Brunello è in piena preparazione del debutto internazionale, che si terrà in Francia con il club Lou Rugby, partita amichevole in programma venerdì 29 agosto, alle 20:30, al Matmut Stadium di Lione.