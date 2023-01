Zerocalcare a Parma. Il popolo Ezida: una storia di resistenza, liberazione e autogoverno.

Nella primavera del 2021 Zerocalcare è stato in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Şengal, diventata nota a livello internazionale dopo il massacro subito dall’Isis nell’agosto del 2014 e ora minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde. Su quell’esperienza ha poi scritto un libro a fumetti ‒ No Sleep Till Shengal ‒ per raccontare non solo il suo difficile e tortuoso viaggio, che riflette le difficili condizioni di vita in quella zona, ma anche e soprattutto la resistenza contro l’Isis della comunità ezida, la liberazione di Şengal, la nascita di un’esperienza di autogoverno ispirata al confederalismo democratico. Percorsi che la Turchia per cerca di annullare con bombardamenti indiscriminati contro i territori di Şengal, del Rojava e del Basur.

Questo libro verrà presentato Venerdì 3 febbraio ore 20.30 al Circolo Arci Post di Parma (Str. dei Mercati, 15/d) insieme ad un altro prezioso volume scritto da Robjîn Berîtan e Chiara Cruciati. La Montagna Sola. Gli ezidi e l’autonomia democratica di Şengal – questo il titolo ‒ ricostruisce la storia millenaria, la cultura e la religione degli ezidi, un popolo di cui si è sempre saputo pochissimo – anche per l’assenza di testi scritti dovuta a un ferreo ricorso alla tradizione orale ‒ e ne riporta la voce diretta raccolta dalle autrici nei loro viaggi a Şengal, di cui uno compiuto proprio insieme a Zerocalcare nel 2021.

L’evento è organizzato da Rete Kurdistan Parma, Casa delle donne di Parma, Donne in Nero Parma, Circolo Arci Post, Ciac, ArtLab, Potere al Popolo Parma, La Paz.

Introduce e modera la serata Nelly Bocchi (Rete Kurdistan Parma)

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Consumazione con tessera arci