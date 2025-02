Zona ovest della città, rapina in un centro commerciale: 37enne arrestato

L’uomo, che nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha aggredito la guardia di sicurezza, è stato bloccato dai Carabinieri tempestivamente intervenuti. La refurtiva, costituita da capi d’abbigliamento del valore di 270 euro, è stata restituita al responsabile del negozio.

*******

Nella serata del 18 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un cittadino magrebino di 37 anni, ritenuto il presunto responsabile di una rapina ai danni di un negozio d’abbigliamento situato in un centro commerciale della zona ovest della città.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è entrato nel negozio con in mano una borsa vuota, passando tra le corsie ha arraffato diversi capi d’abbigliamento esposti e l’ha riempita rapidamente. Successivamente è entrato in un camerino con altri indumenti e ne è uscito con la borsa ancora più rigonfia, dirigendosi verso l’uscita.

Una commessa, notando il comportamento sospetto, ha tentato di fermarlo per chiedergli dei chiarimenti, ma l’uomo si è dato alla fuga.

Le urla della commessa, che ha provato a rincorrerlo, hanno attirato l’attenzione di alcuni avventori e di una guardia di sicurezza del centro commerciale, che hanno cercato di bloccare il fuggitivo mentre veniva contestualmente allertato il pronto intervento 112.

I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno immobilizzato l’uomo che, nel frangente, aveva anche compiuto atti di violenza ai danni della guardia nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Le immediate indagini svolte dagli operanti hanno portato al recupero della borsa contenente la merce rubata, abbandonata dall’uomo durante la fuga, e di diversi dispositivi antitaccheggio rotti rinvenuti all’interno del negozio.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire altra merce non pagata che l’uomo si era nascosto nelle tasche della giacca.

La refurtiva, del valore di circa 270 euro, costituita da capi d’abbigliamento tra i quali giacche, pantaloni, scarpe e biancheria intima, è stata restituita al responsabile del negozio durante la formalizzazione della denuncia, ma non potrà essere rivenduta a causa dei danni arrecati nelle manovre di rimozione dei dispositivi antitaccheggio.

L’uomo, accompagnato in caserma, è stato formalmente identificato in un 37enne magrebino senza fissa dimora in Italia.

Dopo aver ascoltato i testimoni e l’addetto alla sicurezza che nell’occorso non ha riportato lesioni, a conclusione degli accertamenti e delle verifiche svolte, in ragione del suo comportamento il 37enne è stato arrestato per rapina.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora in Parma e provincia.

È doveroso precisare che l’arrestato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione sarà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale. La sua colpevolezza potrà essere definitivamente accertata solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma