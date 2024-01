Zona pedemontana, sequestrati 178 chili di prosciutti per irregolarità nella produzione e 6mila euro di multa

Nell’ambito di controlli specifici per la sicurezza alimentare, nel settore della filiera della carne, i Carabinieri del NAS di Parma, durante un’attività ispettiva eseguita presso un’azienda dedita alla lavorazione di prosciutti, ubicata in zona pedemontana, hanno proceduto al sequestro amministrativo di complessivi kg. 178 di prosciutti crudi sottovuoto, dal valore commerciale di circa 3.000,00 euro, in quanto non correttamente identificati come sottoprodotti di origine animale e quindi non idonei al consumo umano.

Nei confronti del legale rappresentante della società, oltre al blocco della merce, sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari a euro 6.000,00.

Lo stabilimento di lavorazione, non fa parte della filiera riconducibile al Consorzio del prosciutto crudo di Parma Dop.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma