“Zona Rossa” in San Leonardo: allontanate 5 persone

Controlli rafforzati nel cuore della città. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, in applicazione dell’ordinanza prefettizia entrata in vigore lunedì scorso, ha intensificato il dispositivo di vigilanza e presidio urbano per contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel pomeriggio di martedì 23 settembre, i militari del Gruppo Parma hanno notificato cinque ordini di allontanamento ad altrettanti soggetti stranieri sorpresi a stazionare nel quartiere San Leonardo. Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, i fermati creavano disagi con schiamazzi, rumori molesti e atteggiamenti aggressivi, compromettendo la normale fruizione dell’area da parte dei residenti.

L’attività di identificazione ha fatto emergere precedenti penali e di polizia a carico dei soggetti, legati soprattutto a stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio. In applicazione dell’ordinanza, sono stati redatti i verbali di intimazione, che impongono il divieto di stazionamento nelle zone della città indicate dal provvedimento e che prevedono conseguenze anche di natura penale in caso di violazioni.

Tra i destinatari dei provvedimenti figura anche un uomo trovato in possesso di circa un grammo di hashish, segnalato al Prefetto.

L’operazione, spiegano dal Comando Provinciale, rientra nelle direttive di pubblica sicurezza che vedono la Guardia di Finanza operare in concorso con le altre Forze di Polizia per garantire un più alto livello di tutela ai cittadini.