Zoni (Chiama Parma): “Zone rosse tampone per l’emergenza, servono interventi strutturali”

Le “zone rosse” sono uno strumento provvisorio di sicurezza pubblica, ma sono una risposta emergenziale. Servono soluzioni definitive di sicurezza integrata che investano in azioni sia di ordine pubblico sia di sicurezza urbana di competenza dell’amministrazione comunale.

Queste ultime sono il primo deterrente verso fenomeni che possono degenerare in situazioni di emergenza. Comune e Prefettura devono mettere in campo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza compreso quello che riguarda il tema del decoro e della prevenzione.

Sarebbe da sperimentare un utilizzo delle videocamere di sorveglianza per un’azione di pronto intervento in tempo reale: agire tempestivamente in situazioni di rischio sarebbe utile per prevenire situazioni che potrebbero degenerare.

Gianluca Zoni

San Leonardo che verrà

Chiama Parma