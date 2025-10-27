Quotidiano online di Parma

“Zuzu nel Paese delle Ombre” debutta al Teatro al Parco: un viaggio tra paure e immaginazione

Dal 31 ottobre al 2 novembre il nuovo spettacolo del Teatro delle Briciole invita i più piccoli a scoprire la magia nascosta dietro le ombre

di Tatiana Cogo

Il Teatro al Parco (Parco Ducale, 1) apre la stagione serale 2025/2026 con il debutto nazionale di Zuzu nel Paese delle Ombre, nuova produzione di Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole, in scena il 31 ottobre e il 2 novembre alle 16.30.
Lo spettacolo, ideato e diretto da Sofia Guidi, con Sharon Tomberli e Camilla Gariboldi, è pensato per i bambini dai 3 anni in su e trasforma il palcoscenico in un sogno teatrale dove paure e desideri prendono forma tra luci, ombre e musica.

In una notte silenziosa, due bambine si avventurano sotto il letto e scoprono un mondo popolato da figure misteriose: piccoli mostri, ombre danzanti, esseri che incarnano le inquietudini e la curiosità dell’infanzia. Mentre gli adulti restano imprigionati nella routine, le protagoniste affrontano le loro paure, scoprendo la forza dell’immaginazione e del gioco.

Con le scene e le luci di Valerio Leoni, le musiche originali di Marcello Medas e la collaborazione artistica di Beatrice Lotti e Viola Mastini, Zuzu nel Paese delle Ombre costruisce un racconto visivo e poetico che parla ai più piccoli con la forza delle immagini e il linguaggio universale delle emozioni.

Lo spettacolo è una produzione di Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma.

Info
La biglietteria del Teatro al Parco è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 (giovedì chiuso).
I biglietti sono disponibili anche sul circuito Vivaticket., biglietteriabriciole@solaresdellearti.it – tel. 0521 992044 – www.solaresdellearti.it

