Neve a Parma, Pizzarotti: “Scuole aperte”

“È un corso un’allerta meteo per neve a partire da oggi. Indicativamente le nevicate potrebbero iniziare dalle 19. La massima intensità è prevista tra tarda serata e prima parte della notte. Stima indicativa di 10 cm (+-5 cm).

Nevicate di debole intensità sono previste nella mattinata di lunedì, in graduale attenuazione. Schiarite dalla serata di lunedì, con abbassamenti della temperatura e possibili gelate nella notte su martedì.

Le spargi sale sono già in azione.

Le scuole saranno regolarmente aperte.”

Lo scrive il sindaco Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.