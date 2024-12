Classifica Top50, le 50 persone più influenti di Parma (aggiornamento dicembre 2024)

Pubblichiamo l’aggiornamento semestrale della tradizionale classifica dei Top 50, la graduatoria che fotografa la mappatura del potere cittadino, ovvero le 50 persone più influenti di Parma.

Chi sono coloro che per ruolo, relazioni, notorietà, visibilità, appeal, determinazione, leadership più incidono sulla vita della città? A suo insindacabile giudizio, il sottoscritto si è assunto la responsabilità di stilare la graduatoria.

L’ultimo aggiornamento era di luglio 2024.

La classifica risente, e non poco (e non potrebbe essere diversamente), dell’esito delle recenti elezioni regionali dell’Emilia Romagna.

E così il parmigiano Massimo Fabi, il nuovo e potentissimo assessore regionale alla sanità, sale al 2° posto. Gestirà 9,6 miliardi di euro all’anno. Nessun parmigiano ha mai gestito tanti soldi come il Leader Maximo, tanto nel pubblico quanto nel privato.

Sopra di lui, per influenza in città, solo il sindaco di Parma Michele Guerra.

Le oltre 10.000 preferenze alle regionali fanno schizzare nella top10 Andrea Massari, noto come la variante AM24, predestinato a diventare il punto di riferimento del Pd a Parma e a Bologna (non saprei dire se ciò sia un augurio o una minaccia). Ma dovrà dimostrare di essere un bravo politico, non solo un ottimo amministratore e una macchina da voti anche in città, e fino a oggi in questa veste si è visto poco e non sempre è stato efficace. Il risultato di Massari trascina in classifica anche Davide Malvisi, sindaco di Fidenza e suo sostenitore, un Comune che ha dato un contributo elettorale impressionante dimostrando nei numeri che all’interno del Pd la Bassa unita sposta gli equilibri e può essere politicamente più determinante della città.

Entra in classifica Barbara Lori, consigliera regionale e vicepresidente del consiglio regionale dell’Emilia Romagna, proprio nel momento in cui scende dal ruolo di assessora regionale. Sembra un paradosso ma non lo è: in città Lori si è fatta più sentire per il botto atomico di voti di novembre che per l’influenza esercitata per cinque anni dalle sue deleghe periferiche. Non è mai stata battagliera come in questi ultimi mesi.

E’ Pietro Vignali a fare il più grande balzo in avanti (+24) con un risultato di preferenze clamoroso (7.870 in provincia, di gran lunga il più votato in città con 5.393 voti) (leggi: Tutti a lezione da Pietro Vignali, campione delle preferenze). Per lui è prossimo un incarico nazionale dentro il partito di Forza Italia. C’è da scommettere che alle prossime politiche se la giocherà per una candidatura parlamentare che, diciamolo, si è conquistata sul campo.

Debutta in classifica Bruno Delmonte, presidente provinciale dell’Arci di Parma: quando lo dice lo fa e ci si mette, e fa sempre sentire il suo peso. Non c’è cena in cui, prima o poi, qualcuno non evochi il suo nome, per esaltarlo o esorcizzarlo.

Entra anche Alessandro Fadda che per diventare il nuovo presidente della Provincia di Parma ha dovuto uscire vivo dal fuoco incrociato dei cecchini di Sarajevo (leggi). Non era facile, ci è riuscito.

Cala Luca Martines, amministratore delegato del Parma Calcio. Ha in mano uno dei progetti più importanti della città, il nuovo stadio Tardini. Ma l’iter si sta rivelando più lento e complicato del previsto e la strada da fare è ancora tanta.

Entra in classifica Carlos Criado, nuovo amministratore delegato dell’aeroporto di Parma e vicepresidente dei nuovi soci canadesi di Centerline. Qualcosa si muove già, nelle settimane scorse sono arrivati due collegamenti siciliani per Trapani e Comiso. Ma temo non basteranno per invertire la rotta dell’aeroporto. Lui annuncia l’impegno per portare voli per le grandi capitali europee, per Londra, Francoforte, Parigi. Criado parte dal fondo della classifica (47°), non sarà facile risalirla. Gli auguro di arrivare presto nella top10, non per lui ma per Parma.

Fuori dalla classifica, tra i “fuorisacco“, rimangono alcune figure “giovani” o emergenti: Tommaso Moroni Zucchi, imprenditore, vicepresidente di Socogas e in politica impegnato con Missione Parma, il delegato allo sport del Comune di Parma Davide Antonelli, il direttore del CNA Andrea Allodi. Esce dalla classifica e si accomoda in panchina il consigliere comunale del Pd Manuel Marsico. Le qualità le ha, così come il tempo davanti a sè per dimostrarle. Mi piace molto la giovanissima consigliera comunale e provinciale Alicia Maria Carrillo Heredero (nella foto sopra), schleiniana di ferro. Spero di non farmi troppo influenzare nel giudizio su di lei dal fascino rivoluzionario per le sue origini cubane e per alcuni voti ribelli in consiglio comunale. Altrochè Schlein….

Andrea Marsiletti

____

CLASSIFICA TOP 50 – le 50 persone più influenti di Parma – (aggiornamento dicembre 2024)

1. Guerra Michele, sindaco Comune di Parma (=)

2. Fabi Massimo, assessore regionale alla sanità dell’Emilia Romagna (+2)

3. Maioli Giampiero, amministratore delegato Crédit Agricole Italia (-1)

4. Buia Gabriele, presidente Unione Parmense degli Industriali (-1)

5. Chiesi Alessandro, Presidente Chiesi Farmaceutici Spa e presidente “Parma io ci sto” (=)

6. Barilla Guido, presidente Barilla Spa (=)

7. Massari Andrea, consigliere regionale Emilia Romagna Pd (+11)

8. Azzali Cesare, direttore Unione Parmense degli Industriali (=)

9. D’Avino Alfonso, Procuratore Capo della Procura di Parma (=)

10. Garufi Antonio Lucio, Prefetto di Parma (+2)

11. Solmi mons. Enrico, vescovo di Parma (=)

12. Lavagetto Lorenzo, vicesindaco del Comune di Parma (+3)

13. Brianti Ettore, assessore welfare e sanità del Comune di Parma (-3)

14. Di Domenico Maurizio, Questore di Parma (=)

15. Martines Luca, amministratore delegato Parma Calcio 1913 (-8)

16. Canali Guido, portavoce del sindaco Michele Guerra (-3)

17. Vignali Pietro, consigliere comunale di Parma e consigliere regionale di Forza Italia (+24)

18. Criscuolo Pasquale, direttore generale del Comune di Parma (-1)

19. Cellie Antonio, amministratore delegato Fiere di Parma (-3)

20. Bocchi Priamo, consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia (+1)

21. Angelini Gianluca, comandante della Guardia di Finanza di Parma (new entry)

22. Nouvenne Antonio, capogruppo lista Michele Guerra sindaco (-4)

23. Boselli Maurizio, presidente del Tribunale di Parma (=)

24. De Vanna Francesco, assessore ai lavori pubblici e sicurezza del Comune Parma (-4)

25. Bonetti Caterina, assessore comunale servizi educativi Comune di Parma (+3)

26. Martelli Paolo, Rettore dell’Università di Parma (=)

27. Magnani Franco, presidente Fondazione Cariparma (=)

28. Pagliari Giorgio, avvocato, presidente Parma Infrastrutture spa (-4)

29. Borghi Gianluca, assessore ambiente e mobilità del Comune di Parma (-4)

30. Lori Barbara, consigliera regionale Emilia Romagna (new entry)

31. Bollati Davide, presidente Davines spa (-2)

32. Pagliaro Andrea, comandante Carabinieri Parma (+1)

33. Rinaldi Claudio, direttore Gazzetta di Parma (=)

34. Vernizzi Chiara, assessora all’Urbanistica Comune di Parma (-4)

35. Pizzarotti Paolo, presidente Gruppo Pizzarotti Costruzioni (-1)

36. Delmonte Bruno, presidente provinciale Arci Parma (new entry)

37. Granelli Marco, presidente nazionale Confartigianato (+5)

38. Ferraguti Pietro, TV Parma 12 (=)

39. Fadda Alessandro, presidente della Provincia di Parma (new entry)

40. Bolondi Michela, presidente Gruppo cooperativo Proges (=)

41. Russo Gaetana, deputata Fratelli d’Italia (-2)

42. Daffadà Matteo, consigliere regionale Emilia Romagna Pd (+2)

43. Spadi Leonardo, delegato del sindaco di Parma alle relazioni istituzionali (-9)

44. Bosi Marco, assessore allo sport e bilancio del Comune di Parma (-8)

45. Malvisi Davide, sindaco di Fidenza (new entry)

46. Bazzini Cristina, presidente Gruppo cooperativo Colser-Auroradomus (-1)

47. Criado Carlos, amministratore delegato Aeroporto Verdi di Parma (new entry)

48. Mendi Michele, responsabile organizzativo associazione Prospettiva (ex lista Guerra) (-1)

49. Alinovi Michele, presidente del consiglio comunale di Comune di Parma (-3)

50. Marsiletti Andrea, direttore ParmaDaily.it (=)

___

LEGENDA:

in giallo: new entry

in verde: cresce di più di 5 posizioni

in rosso: cala di più di 5 posizioni