Danilo Dumas è il nuovo presidente dei Granatieri di Sardegna (sezione Parma)

Nella giornata di ieri la rinata associazione Granatieri di Sardegna ha tenuto presso la sala del museo cinese di Parma un’assemblea per eleggere il nuovo presidente. Per la sezione di Parma è stato scelto il giovane Danilo Dumas, ex volontario in ferma breve nel 2001 presso il primo Reggimento Granatieri di Sardegna a Roma, con una missione NATO alle spalle in Albania.

“Sono emozionato e orgoglioso di ricoprire la nuova carica di presidente per la sezione di Parma” ha dichiarato il neo presidente, “ma soprattutto contento di entrare nel vivo del più antico corpo militare d’Italia. Sono pronto per portare in alto con ardore i valori granatiereschi”.

I Granatieri di Sardegna sono un corpo benemerito che viene ricordato nella nostra città per essersi distinto nella battaglia di San Pietro combattuta alla Crocetta il 29 giugno del 1734.

Nel 1979 Parma ha intitolato ai Granatieri di Sardegna una strada e nel 1954 una targa per ricordare il loro decisivo intervento in battaglia. La battaglia della Crocetta, in cui si affrontarono i gallo-sardi (francesi e piemontesi) e gli imperiali (austriaci), fu un episodio della guerra di successione polacca (1733-1738). Fu particolarmente cruenta e si concluse con la vittoria dei francesi e dei loro alleati.