Dl Crescita, Saponara (Lega): “Decreto per lo sviluppo del Paese, più Italia anche in Europa”

“Con l’approvazione del decreto crescita ora e dello sbloccacantieri qualche giorno fa, la Lega ed il governo di cui facciamo parte, hanno reso un servizio al Paese, ai suoi cittadini ed a tutte le imprese che quotidianamente creano valore e lavoro. Passo dopo passo, l’impegno per il rilancio economico dell’Italia, assunto con i cittadini in campagna elettorale, si è materializzato con gli atti e i provvedimenti messi in campo, a partire dall’approvazione della Legge di Bilancio lo scorso inverno.

Dopo anni di politiche fallimentari e di cieca austerità, senza nessun miglioramento né nel pubblico tantomeno nel privato, con l’azione intrapresa abbiamo oggettivamente tracciato un percorso che va esattamente nella direzione opposta, liberando risorse finora vincolate, semplificando dove possibile, attuando sgravi fiscali a imprese e cittadini; mettendo, infine, in condizione l’imprenditoria pubblica e quella privata di operare, potenziando gli investimenti con lo scopo di far rifiorire la nostra economia e concedendo nuove opportunità di lavoro alle comunità. Nel decreto appena approvato, sono molti i provvedimenti degni di attenzione contenuti come la reintroduzione del maggior ammortamento per i beni strumentali nuovi, un’agevolazione che consente di aumentare del 30 per cento il costo di acquisizione, ai fini fiscali, degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

Va sottolineato anche l’aumento della deducibilità dell’Imu per le imprese, che raggiungerà il 70 per cento nel 2022 e arriverà al 100 per cento nel 2023, e la definizione della mini-Ires, al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese con l’applicazione di un’aliquota ridotta sugli utili non distribuiti. Ultima, ma non ultima per importanza, la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ossia i contributi INAIL. Sul versante degli investimenti pubblici, l’obiettivo è quello di rilanciare la spesa delle amministrazioni pubbliche, che da oltre dieci anni si è progressivamente ridotta. Per questo sono previsti interventi sulle procedure di realizzazione delle opere volte a utilizzare risorse già destinate e lo stanziamento a favore dei Comuni di 500 milioni di euro per piccoli investimenti di rapida esecuzione finalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture, degli edifici e dell’efficientamento energetico.

Nel decreto, poi, sono state riviste le condizioni di accesso alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Un decreto, dunque, che entra nel merito e che pensa al Paese, in quest’ottica registriamo: una delle misure più importanti qual’é il “sisma bonus”, per favorire gli interventi antisismici anche per gli immobili posseduti da soggetti che non hanno la liquidità necessaria ad anticipare tali spese.

Con questo provvedimento la Lega e la maggioranza tutta hanno ancora una volta dimostrato quanto alta sia l’attenzione nutrita verso le istanze promosse dai cittadini e dalle imprese, di cui desideriamo crescita e prosperità. Se cresce il Paese, il made in Italy, cresce anche un’immagine positiva della nostra nazione, biglietto da visita fondamentale per aprirci al mondo del progresso e della buona economia”.

Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, membro della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama.