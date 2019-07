Arrestato 19enne tunisino per rapina. Denunciati tre minorenni

Il personale delle Volanti è intervenuto ieri pomeriggio in via Cavour a seguito di una segnalazione pervenuta al 113 di due ragazzi minorenni che erano stati rapinati. Immediatamente la Sala Operativa ha inviato le Volanti presenti in città in servizio di controllo del territorio.

Sul posto, gli Agenti intervenuti hanno accertato che un gruppetto di 9 ragazzi aveva accerchiato le due vittime. Due componenti del gruppo hanno poi rapinato i malcapitati della somma di 15 euro. Una delle due vittime che aveva mostrato resistenza e che era riuscita a recuperare parte dei soldi rubati è stata poi ulteriormente minacciata dai 2 giovani rapinatori. L’intervento immediato delle Volanti ha permesso di individuare gli autori dell’aggressione e della rapina che venivano pertanto denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un marocchino di 17 anni, già con precedenti ed un ragazzo italiano, di origine albanese, di 14 anni, incensurato. La restante parte della somma rapinata è stata rinvenuta addosso ad uno degli autori della rapina e quindi sequestrata. Gli ulteriori componenti del gruppo sono stati identificati ed è in corso di analisi l’adozione di provvedimenti nei loro confronti.

L’efficacia dell’intensificazione del dispositivo di controllo del territorio ha dato ulteriormente i suoi frutti quando ieri il personale delle Volanti è inoltre intervenuto presso il supermercato Esselunga di Via Traversetolo a seguito di segnalazione di 3 persone che erano state bloccate subito dopo aver commesso un furto. Si tratta di un tunisino di 19 anni con precedenti, regolare, arrestato per rapina impropria e di un tunisino di 17 anni, incensurato, denunciato all’Autorità Giudiziaria per lo stesso reato. Un terzo complice viceversa è fuggito all’atto del controllo del personale in servizio al supermercato. I tre si sono resi responsabili di aver rubato alcune bottiglie di alcolici per un valore di 170 euro circa. Appena vistisi scoperti dagli impiegati del supermercato hanno cercato di darsi alla fuga venendo però bloccati. Ne è scaturita una breve colluttazione poi conclusasi con l’intervento del personale della Polizia di Stato che ha tratto in arresto il 19enne tunisino.

Il conseguimento dei risultati è stato possibile grazie alla capillare presenza sul territorio delle pattuglie della Polizia di Stato che ha consentito l’immediato intervento sui luoghi ove poco prima si erano realizzati i fatti delittuosi. I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane.