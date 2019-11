Il Sen. Enrico Aimi è il nuovo commissario provinciale di Forza Italia: “Vogliamo riprendere il percorso di crescita per Parma dal 1998 al 2010”

Lunedì 11 novembre pv alle ore 19, presso la Galleria d’Arte Centro Steccata in strada Garibaldi 23 a Parma, il Sen. Enrico Aimi, neo Commissario di Forza Italia a Parma e provincia,​ darà l’avvio, incontrando iscritti e simpatizzanti di Forza Italia,​ al percorso politico e riorganizzativo degli “Azzurri” in vista delle prossime elezioni regionali del 26 gennaio 2020, e per il rinnovo della amministrazione comunale di Parma. L’incontro è aperto a dirigenti, iscritti, amici e simpatizzanti di Forza Italia.

“Vogliamo riprendere insieme quello straordinario cammino di sviluppo e di benessere sociale​ – ha dichiarato il parlamentare berlusconiano- che Forza Italia a Parma aveva garantito dal 1998 al 2010 quando la città era diventata la vetrina dell’Italia in Europa. Dopo 9 anni da allora, non sfugge più a nessuno​ che questa citta’ ha subito un degrado urbano ed una perdita di identità frutto della incapacità ed incompetenza delle Giunte di Pizzarotti lontane dalla gente e chiuse nel Palazzo.

Alle prossime regionali del 26 gennaio – ha concluso il neo commissario di Forza Italia – vogliamo rappresentare il cambiamento in una Regione in cui la sinistra ha deluso tutti ed in cui la voglia di riscatto guarda a noi del centrodestra unito come unica alternativa. Vincere è possibile. E’ un impresa storica e all’appello, questa volta, non deve mancare nessuno. Forza Italia vuole aprirsi e diventare autenticamente inclusiva, con un unico obbiettivo, fare il bene comune, circostanza che sovente coincide con lo sfratto politico esecutivo alle sinistre. Il tempo è arrivato.”​