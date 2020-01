Viaggio nel misterioso Egitto: a febbraio ciclo di incontri all’Auditorium Toscanini di Parma

La rassegna vede tre appuntamenti culturali a partire dall’8 febbraio, organizzati dall’associazione Archeosofica in occasione di Parma Capitale italiana della Cultura 2020. Un viaggio virtuale, che si potrà trasformare in reale, attraverso i misteri e le geometrie degli antichi egizi.

Il progetto culturale “Viaggio nel misterioso Egitto” è organizzato dall’associazione Archeosofica che torna all’Auditorium Toscanini, in occasione di Parma capitale italiana della Cultura 2020, con un nuovo ciclo di incontri gratuiti. Sarà un viaggio alla scoperta delle piramidi egizie e della grandiosa civiltà che si sviluppò millenni or sono lungo l’assolata valle del Nilo. Gli incontri hanno il patrocinio del Comune di Parma e dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto a Roma.

Le tre conferenze – 8 , 15 e 22 febbraio – andranno alla scoperta di quelle misteriose montagne geometriche di granito e dei più antichi santuari egizi. Gli incontri spazieranno su alcune tra le tematiche che da sempre hanno incuriosito le menti degli studiosi ancora incerti sul come sia stato possibile, in un’epoca a cavallo tra la preistoria e la storia, erigere costruzioni di tale imponenza. Costruzioni perfette dal punto di vista architettonico, matematico, astronomico. Simbolismo numerico, ricchezza di geroglifici e antiche rappresentazioni della volta celeste: la civiltà egizia rivela la sua profonda credenza religiosa, che si sposa ad una grande conoscenza filosofica e scientifica. L’itinerario virtuale, ma che si potrà trasformare in reale per gli interessati, mostrerà la terra dei Faraoni con la sua enigmatica Sfinge, i colossali templi di Luxor, Tebe e Eliopoli, e le imponenti architetture innalzate per celebrare il Dio-Sole Ra.

Appuntamento quindi ogni sabato di febbraio, a partire dall’8 febbraio, con “Viaggio nel misterioso Egitto” presso l’Auditorium Toscanini, in via Cuneo, 3, a Parma.

Il calendario della rassegna culturale:

Sabato 8 febbraio ore 17:00 – “I cartigli reali e il mistero delle piramidi” con la relatrice Sara Castrini

Sabato 15 febbraio ore 17:00 – “Il simbolismo geometrico della grande piramide” con il relatore Fulvio Boselli

Sabato 22 febbraio ore 17:00 – “I segreti dell’antico Egitto” con il relatore Gianluca De Martino

Il progetto dell’Associazione Archeosofica è attivo in tutta Italia. Insieme a Parma, la rassegna “Viaggio nel misterioso Egitto” si tiene anche a Reggio Emilia, Bologna, Mantova, Genova, Savona, Casale Monferrato, Asti, Torino e Roma.

Dopo il ciclo di conferenze ad ingresso libero tenute dall’equipe di appassionati studiosi e ricercatori, per chi sarà interessato si prosegue con altri due appuntamenti: un viaggio vero e proprio in Egitto per vedere dal vivo le tracce lasciate da questa affascinante civiltà del passato e una giornata a Torino con visita guidata al museo Egizio.