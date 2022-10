A Sala Baganza la “Maratona Alzheimer” a scopo benefico per la lotta alla demenza cognitiva

Una camminata benefica, non competitiva, per “battere il tempo”. Quel tempo che può essere così crudele da portarsi via la ragione di chi soffre di disturbi cognitivi degenerativi, ma che può essere rallentato stimolando la mente, i ricordi e lo spazio inviolabile delle emozioni. Ed è proprio “Cammina con noi per battere il tempo”, il titolo della “Maratona Alzheimer”, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, che si svolgerà a Sala Baganza nella mattinata di domenica 23 ottobre, con partenza alle ore 9 da piazza Gramsci.

Una maratona che, dopo aver attraversato il centro del paese, si inoltrerà nei Boschi di Carrega, accompagnando i partecipanti in un percorso storico-monumentale e ambientale di 7 chilometri, della durata di due ore circa, che terminerà con un rinfresco offerto dagli sponsor al Ristoro Ponte Verde.

La maratona si pone un duplice obiettivo: sensibilizzare la popolazione sulla demenza cognitiva degenerativa e raccogliere fondi da devolvere al progetto “La Rocca per l’Alzheimer”, realizzato dallo IAT, l’Ufficio di Informazione Turistica dell’Unione Pedemontana Parmense, in collaborazione con il Comune di Sala Baganza e Azienda Pedemontana sociale. Un progetto aperto agli anziani che soffrono di demenza, residenti non soltanto della zona Pedemontana, che propone incontri gratuiti per la stimolazione cognitiva attraverso l’arte e sensoriale, con laboratori di pittura e scultura.

L’edizione 2022 della “Maratona”, organizzata dalla Sezione di Parma dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (A.I.M.A.) in collaborazione con il Comune di Sala Baganza, la Pro loco e il Gruppo Escursionistico Salese (GES) che ha progettato il percorso, è stata presentata nella mattinata di giovedì 13 ottobre nell’Oratorio della Rocca Sanvitale.

«Qui a Sala Baganza abbiamo trovato le porte aperte – ha detto il presidente della sezione parmigiana di A.I.M.A,. Gigetto Furlotti, accompagnato dalla segretaria dell’associazione Beatrice Guggia –. La nostra missione è di far sapere che la cultura e l’attività fisica possono contrastare il deterioramento cognitivo, e i Boschi, con il loro patrimonio artistico e ambientale, sono un luogo ideale per sensibilizzare le persone su questo tema e sulla malattia. Il ricavato, poi, resterà sul territorio per coprire i costi di una bella iniziativa che viene fatta proprio qui in Rocca, perfettamente allineata con gli obiettivi della nostra associazione. La stimolazione cognitiva, attraverso l’arteterapia e la musicoterapia, è infatti una delle nostre attività più importanti. Ringrazio il Comune di sala Baganza, il GES e la Pro loco, che hanno collaborato all’organizzazione della “Maratona”, unitamente ai Parchi del Ducato e all’Associazione “Parma, io ci sto!”, che ci hanno concesso il loro patrocinio, e agli sponsor».

Sponsor che sono stati ringraziati, dall’assessore alle Politiche sociali di Sala Baganza, Giuliana Saccani: «Hanno dato il loro contributo il Panificio Boni, il Salumificio “Ermes Fontana”, la Bottega Alimentare Merusi 1876, il Salumificio Ronchei e le Aziende vitivinicole Palazzo, Scartazza e Salati. Come amministrazione abbiamo appoggiato molto volentieri questa iniziativa – ha aggiunto Saccani – perché è parte di un percorso che riguarda la salute, il benessere e l’inclusione. Un’iniziativa che sensibilizza la nostra comunità su questa malattia e che ci permetterà di portare avanti “La Rocca per l’Alzheimer” attività condotta dallo IAT e che ha suscitato interesse e partecipazione oltre a dare buonissimi risultati, grazie all’impegno e alla preparazione delle operatrici».

Rodolfo Ghiretti e Antonio Violi del GES hanno illustrato il percorso, lungo sette chilometri per una durata di circa due ore. «Un itinerario interessante, attraverso le bellezze storico-architettoniche e ambientali dei Boschi di Carrega, con i suoi laghi e la sua biodiversità». I “maratoneti” saranno accompagnati lungo tutto il tracciato dai volontari del GES, che hanno provveduto anche a posizionare la segnaletica.

Dopo aver attraversato il centro del paese, si entrerà nel Parco naturale percorrendo il Viale degli Inglesi e si arriverà al Casino e Casinetto. La camminata proseguirà per il Lago Verde, il Lago della Svizzera e si concluderà al Ristoro Ponte Verde, dove verrà offerto un rinfresco. «Si tratta di un percorso semplice – hanno aggiunto i rappresentanti del GES –, terminato il quale si potrà decidere se tornare in piazza Gramsci a piedi, oppure a bordo di un bus navetta che verrà messo gratuitamente a disposizione. Per coloro che arriveranno a Sala in auto, consigliamo di parcheggiare in Via Figlie della Croce, dietro alla Rocca». Patrizia Ronchini dello IAT ha ringraziato gli organizzatori della manifestazione, annunciando che gli incontri settimanali del progetto “La Rocca per l’Alzheimer”, riprenderanno a partire da giovedì 3 novembre.

L’iscrizione alla maratona ha un costo di 10 euro per gli adulti, che scendono a 5 per chi ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni e gratuita per chi ha fino a 13 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo IAT allo 0521 331342/43 o via email all’indirizzo iat@unionepedemontana.pr.it, oppure la Sezione A.I.M.A. di Parma al 342 1116983 o scrivendo a info@aimaprma.it. Ci si potrà iscrivere anche prima della partenza a partire dalle ore 8 e ai primi 300 partecipanti verrà consegnato uno zainetto con gadget. In caso di maltempo, la camminata verrà rinviata a domenica 30 ottobre alla stessa ora e con le stesse modalità.