Alla Fiera Nazionale del Porcino di Albareto lo show-cooking della Strada del Fungo

Sarà una ricetta classica, interpretata come sempre alla maniera artusiana, quella che sabato prossimo delizierà i palati dei frequentatori del Palafungo di Albareto: il risotto ai funghi porcini.

L’appuntamento è con la nona tappa de “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia”, la manifestazione organizzata dalla Strada del Fungo Porcino di Borgotaro per promuovere e rappresentare anche sotto il profilo enogastronomico le eccellenze dei sei Comuni che la compongono (Albareto, Bedonia, Berceto, Borgotaro, Compiano e Tornolo): sabato 5 ottobre alle 11 lo show-cooking con degustazione di vini locali si svolgerà dunque nella cornice della 27° edizione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, e per la precisione all’interno dello spazio Palafungo appositamente allestito in paese per ospitare la parte di festa dedicata alla cucina.

I profumi, le prelibatezze culinarie e gli scenari da favola che l’Appennino Parmense sa offrire faranno quindi da sfondo allo spettacolo dell’esecuzione in chiave moderna delle ricette tradizionali elaborate da Pellegrino Artusi: lo show-cooking con degustazione ha già incantato i palati degli amanti della buona cucina nelle precedenti tappe della manifestazione, che hanno spaziato da fiere internazionali dedicate al turismo in Francia e Svizzera, ad ambiti di nicchia come i banchi scelti del Mercato ritrovato di Bologna o il Festival della Letteratura di viaggio a Roma, solo per citare alcuni degli appuntamenti che si sono svolti negli ultimi mesi.

La Fiera di Albareto, che ogni anno richiama un grande pubblico di appassionati e di buongustai, sarà dunque il contesto perfetto per proporre ricette gustose a base del re dei miceti, il fungo Porcino, piatti pensati per la dimensione domestica che risultano facilmente replicabili ai fornelli di casa grazie ai consigli che gli chef di Casa Artusi sono sempre pronti a fornire.

Il programma con la ricetta e con i prodotti protagonisti dello show-cooking del 5 ottobre, all’interno della manifestazione finanziata con la legge regionale dell’Emilia-Romagna n.23/2000, è consultabile sul sito della Strada del Fungo www.stradadelfungo.it e sulla pagina Facebook “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia”.