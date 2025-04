“Concerto per Laura”, un evento per ricordare una persona “girasole” e sostenere la ricerca della Breast Unit

Laura era una giovane mamma, una donna solare, una persona “girasole” come amava definirla chi le voleva bene, quelle con “una strana luce dentro gli occhi e sono belle come un fuoco che arde”. Laura è venuta a mancare lo scorso dicembre a causa di un tumore al seno triplo negativo. Da un’idea del suo compagno Nicola Denti, dei famigliari e dei tanti amici che si sono stretti intorno a loro è nato “Concerto per Laura” – La forza dell’Amore – Musicisti Uniti per Laura e la Ricerca.

Il concerto si terrà nel giorno della Festa della mamma (domenica 11 maggio 2025, ore 17.30) al Teatro Crystal di Collecchio (PR) e vedrà protagonisti oltre 30 musicisti parmensi, docenti, ospiti e allievi dell’Accademia Centro Musicale Polivalente, che si esibiranno gratuitamente in un repertorio pop-rock con brani di Elton John, Robbie Williams, Beatles, Kiss e molti altri. Tra gli artisti: Silvia Olari, Sabrina Poli, Alberto Venturini, Sandro Ravasini, Nicola Denti, Lelio Padovani, Andrea “Satomi” Bertorelli, e molti altri. (Biglietto: €15,00 – info: info@versoilsereno.it – 375.6197659).

Il progetto ha preso forma grazie a un brano pubblicato su Bandcamp da Nicola Denti, compagno di Laura, che ha dato il via a una raccolta fondi. In poco tempo, sono stati raccolti oltre 12.000 euro attraverso la piattaforma GoFundMe (https://gofund.me/1ec0172e).

“Il concerto è solo l’inizio – racconta Nicola – vogliamo che questo progetto continui, che il nome di Laura accompagni la ricerca verso nuove scoperte e speranze concrete.”

I fondi saranno, infatti, destinati al progetto di ricerca RADIMMUNE della Breast Unit interaziendale di Parma, di cui è responsabile Daniele Zanoni, la cui finalità sono spiegate dalla dottoressa Benedetta Pellegrino: “Il progetto, nato in collaborazione con la Medicina del Lavoro e il Ministero dell’Ambiente, vuole studiare eventuali correlazioni con gli inquinanti ambientali di aria e acqua e con l’esposizione professionale, nel caso di carcinoma mammario in donne giovani che non presentano mutazioni germinali note nei geni BRCA1 e BRCA2”.

Al loro fianco il direttore dell’Oncologia medica di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Marcello Tiseo e la presidente dell’associazione Verso il Sereno Ester Bottazzi che ha abbracciato con entusiasmo il progetto curandone l’organizzazione insieme all’Accademia Centro Musicale Polivalente.

“Concerto per Laura” – La forza dell’Amore – Musicisti Uniti per Laura e la Ricerca”

Domenica 11 maggio 2025 – ore 17.30

Teatro Crystal – Via Domenico Galaverna 36, Collecchio (PR)

Biglietto: €15,00

Info: 375.6197659 – Email: info@versoilsereno.it – www.concertoperlaura.it

Un concerto benefico per celebrare la memoria di Laura Ravasini, una giovane donna solare e piena di vita, e per sostenere la ricerca contro il tumore al seno.

Sarà un inno all’amore, alla forza e al coraggio, con la partecipazione di oltre 30 musicisti parmensi, tra cui docenti, studenti e ospiti speciali dell’Accademia Centro Musicale Polivalente.

Il repertorio spazierà dal pop al rock, con brani di Elton John, Robbie Williams, Kiss, Beatles e molti altri. Direzione artistica: Sabrina Poli e Nicola Denti. Presenta la serata: Rose Ricaldi.

Durante la serata ci saranno interventi a cura di: Breast Unit di Parma; Francesca Biavardi (death educator); Irene Ravasini (sorella di Laura e insegnante di yoga).

Artisti in Concerto

Silvia Olari, Sabrina Poli, Alberto Venturini, Sandro Ravasini, Nicola Denti, Lelio Padovani, Andrea “Satomi” Bertorelli, Emiliano Bozzi, Giuseppe Cominotti, Nicolas De Francesco, Michela Ollari, Rose Ricaldi, Francesco Truncè, Francesco Preti, Leonardo Cavalca, Salvatore Bazzarelli, Simone Veneri, Jacopo Moschetto, Marta Pozzoli, Greta Vernizzi, Veronica Costa, Pietro Fanti, Lorenzo Cerveri, Ivan Zaccarini, Andrea Cosentino, Tommaso Ronchi e gli allievi dell’Accademia.

Mostra d’Arte “I Volti della Vita”

All’ingresso del teatro sarà visitabile la mostra di Patrizia Mesolella, un percorso visivo carico di emozione e speranza, dedicato al mondo femminile. Ad arricchire l’esposizione, anche i disegni dei bambini che partecipano al progetto “Cuori Coraggiosi: Donne e Amore”.