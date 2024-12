Il Comitato rigenerazione Area Produttiva Nord di Parma si è riunito in assemblea

Il “Comitato per la rigenerazione dell’Area Produttiva Nord della Città di Parma” ha come obiettivo quella di promuovere ogni iniziativa volta a trasformare l’area industriale dello Spip in una zona vivibile e in cui la presenza delle imprese insediate si coniughi con la qualità dei luoghi e della vita delle tante persone che ogni giorno vi si recano per lavorare.

Con l’ultima assemblea delle aziende associate, oltre alla crescita delle adesioni (ACR, De Simoni, Biricca, Fiducia, Maselli Misure, Romani, Rossi Ingegneria Alimentare, Sparafucile e CVP Vini), il Comitato ha definito una nuova e più efficace struttura operativa, volta a coinvolgere direttamente le aziende insediate in ogni area.

La Presidente Ombretta Sarassi (OPEM) ha focalizzato l’impegno del Comitato su sei progetti specifici: mobilità, nuovo polo educativo, benessere e attività sportive, arredo urbano (valorizzando la scuola edile presente nel quartiere) e, infine, un progetto di riqualificazione delle aree verdi.

Due sono i progetti già definiti e conclusi: il progetto sicurezza (con posizionamento delle telecamere OCR o di contesto all’interno del quartiere), inoltre la partecipazione, tramite il Comune di Parma, al bando regionale per la progettazione e realizzazione di infrastrutture Verdi e Blu in aree urbane e periurbane.

Il Comitato ha rinnovato le cariche di rappresentanza: confermate sia la Presidente Ombretta Sarassi che la Vicepresidente Giovanna Passeri di Proges, i consiglieri di amministrazione Corrado Chiesa della Bonatti Spa e Giulio Schiaretti della Salvatore Robuschi & C.

Ad essi si affiancano un Responsabile delle Relazioni Esterne e un Responsabile Segreteria Generale e Marketing Interno del Comitato.