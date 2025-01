La minoranza di Felino: “Perchè siamo usciti dal Consiglio comunale”

Il 30 dicembre 2024, in accordo con gli altri consiglieri di minoranza, abbiamo abbandonato i lavori del Consiglio Comunale convocato in videoconferenza, in quanto la maggioranza non sarebbe stata in grado di garantire da sola il numero legale.

Questa azione ha causato il rinvio di alcuni punti dell’ODG del Consiglio Comunale, punti che andavano approvati entro l’anno.

Perchè lo abbiamo fatto?

Perchè per noi amministrare un paese è una cosa seria, non una cosa che si fa nel tempo libero, quando non si ha di meglio da fare.

Perchè se c’è qualcosa di importante lo si fa in anticipo, non sempre all’ultimo momento.

Perché questo Consiglio Comunale era stato convocato in via telematica in spregio del regolamento approvato dalla stessa maggioranza, senza dare motivazioni e senza convocare la conferenza dei capigruppo.

Perché per tutto l’anno abbiamo denunciato l’inadeguatezza di questa maggioranza e non potevamo accettare l’ennesima mancanza di rispetto.

Perchè nonostante la nostra disponibilità non riceviamo mai una reale apertura al dialogo.

Perchè questa maggioranza non è interessata a creare una comunità, ma semplicemente a gestire il potere per farsi bella dei pochi risultati raggiunti.

Noi continueremo sulla via del controllo, della proposta, della presenza sul territorio e del rispetto, in primis, dei cittadini di Felino.

Chiudiamo ringraziando tutti quelli che ci hanno supportato in quest’anno e augurando a tutti i cittadini di Felino un felice 2025, che sia ricco di tutto quello che desiderate, magari condito da qualche preziosa goccia di impegno per la collettività, che sia politico, associativo o anche solo fatto di piccoli gesti quotidiani per migliorare il mondo in cui viviamo.

Insieme per Felino

Giacomo Della Ghezza (capogruppo), Concetta Cacciani