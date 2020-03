L’appello dell’assessora Seletti alle aziende: “Servono pc portatili o tablet per i bambini che devono seguire le lezioni da casa”. VIDEO

Appello dell’Assessore alla Scuola e Innovazione Tecnologica, Ines Seletti, alle aziende del territorio per reperire Pc Portatili o Tablet a favore dei bambini che devono seguire lezioni da casa e ne sono sprovvisti.

Lo spiega l’Assessore in un video in cui precisa che proprio da oggi, lunedì 30 marzo, parte l’iniziativa del Settore Informatico del Comune di Parma per andare incontro ai bambini che non possono accedere alle lezioni on line che forniscono le scuole, perché non hanno un computer.

“Per questo – spiega l’Assessore Ines Seletti – chiedo la disponibilità alle aziende del territorio per poterci aiutare in questo percorso, fornendo Pc portatili o Tablet usati o nuovi. Sarà cura del Settore Servizi Informatici del Comune ripulirli e renderli disponibili per i ragazzi con il software adatto per poter seguire le lezioni on line”.

L’Assessore ha ringraziato le aziende Chiesi Farmaceutici e Opem che hanno già aderito all’iniziativa.

Le aziende potranno dare la loro disponibilità segnalandola all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato: scuoladifuturo@comune.parma.it

Seirs Croce Gialla affianca il Comune in questo progetto: i volontari si sono resi disponibili ad effettuare il ritiro dei Pc portatili e dei Tablet, nelle aziende che li doneranno.

La segnalazione dei bambini che hanno necessità dei Pc portatili e dei Tablet perverrà direttamente al Comune dalla scuole che sono a conoscenza dei bambini che hanno questo tipo di esigenza. Il Settore Servizi Educativi del Comune è attivo per coordinare le diverse attività.