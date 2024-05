Lavori in via Torelli: modifiche alla viabilità dal 10 giugno al 6 luglio

Partirà il 10 giugno il cantiere in via Torelli per il rifacimento della rete idrica e allacci. Il cantiere, che è previsto fino al 6 luglio, interesserà la via nel tratto dal civico 1 fino a via Puccini, con modifiche temporanee alla viabilità organizzate in due fasi.



Nel periodo di apertura del cantiere h24, modifica temporanea alla viabilità.

1° Fase – dal 10 al 29 giugno strada Torelli, dal civico 1 a via Puccini (intersezione esclusa):

destituzione stalli di sosta a pagamento righe blu, cicli e motocicli disabili e carico/scarico e contestuale istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata 0-24.

Istituzione del divieto di transito, eccetto residenti diretti a posti auto interni.

Nell’intersezione tra viale Viotti e strada Torelli è istituito l’obbligo di proseguire diritto o a destra per i veicoli che da viale Viotti si immettono in strada Torelli.

I veicoli che normalmente percorrono strada Torelli direzione Piazza Risorgimento verranno deviati da apposita segnaletica sul seguente percorso: via Battei – strada Zarotto.

Destituzione corsia preferenziale strada Zarotto e contestuale spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti.



2° Fase – dal 30 giugno al 6 luglio -Intersezione posta tra strada Torelli, via Puccini e viale Viotti:

Restringimenti di carreggiata pari a una corsia di marcia; istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli provenienti da viale Viotti che si devono immettere in strada Torelli.

Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da viale Viotti; istituzione del divieto di transito per i veicoli che da via Puccini si devono immettere in strada Torelli.



Strada Torelli, tratto compreso tra viale Viotti e via Scarlatti: istituzione del senso unico di marcia direzione da sud a nord.



I veicoli che normalmente percorrono strada Torelli direzione strada Traversetolo verranno deviati da apposita segnaletica sul seguente percorso: viale Duca Alessandro – viale Bizzozero – via Montebello.



Tep provvederà alla deviazione delle linee del trasporto pubblico urbano dando comunicazione alla cittadinanza dei percorsi alternativi.



I residenti e titolari di posto auto interno, nei periodi di eventuale inagibilità dei passi carrabili, potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in Zona 7 e Zona 13, inoltrando

il modello scaricabile al seguente link: https://www.infomobility.pr.it/wpcontent/uploads/2023/01/AGT-rev.-1.pdf unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo imobility@infomobility.pr.it.



Sarà sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso, emergenza, polizia,

antincendio e pronto intervento nei tratti interessati dalla chiusura.