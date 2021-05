Ostellari: “La Lega di Parma cresce, benvenuti consiglieri Capacchi e Ferrari”

“La Lega ha preso una decisione chiara: lavorare per il Paese, senza stare seduta in divano a criticare quello che fanno gli altri. Questa scelta fa bene all’Italia e ci premia anche in termini di consenso. Dopo Achille Sacchelli, già Comandante della stazione dei Carabinieri di Neviano, anche i consiglieri comunali a Palanzano e Varano de’ Melegari, Fabrizio Capacchi e Giovanni Ferrari, aderiscono al progetto di Matteo Salvini – spiega il senatore Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia – Salvini Premier – Altri seguiranno il loro percorso e nei prossimi giorni annunceremo nuovi nomi”.

“Parma ha bisogno di persone che hanno voglia di fare – prosegue Sabrina Alberini, referente provinciale Lega Parma – Salvini Premier – Ringrazio Fabrizio e Giovanni, a cui do il benvenuto, per aver scelto di impegnarsi insieme a noi e a Matteo Salvini. Qui c’è spazio per chi ha voglia di lavorare al servizio della comunità. Andiamo avanti, a testa alta”.