Parma ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin con due incontri

Dalle ore 18.00 presso il Circolo Inzani di Moletolo si terrà l’incontro conclusivo del lungo tragitto che ha percorso de “La Vita è Stupefacente Senza Droghe”. L’appuntamento finale vedrà la presenza ed il contributo degli Assessori Francesco De Vanna e Marco Bosi e le testimonianze di atlete del calcio femminile di Parma, di rugbisti delle Zebre e dei calciatori del Parma Calcio 1913, oltre che del Comandante della Polizia Locale Enrico Usai e dei rappresentanti dell’Associazione Controllo di vicinato. Sarà l’occasione per riassumere gli esiti e gli effetti prodotti dal progetto e per offrire le ricadute che potrà avere sulla città e chi su chi la vive con l’impegno, evidenziato anche dalla recente candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani, a sviluppare una Parma a misura di nuove generazioni, in grado cioè di soddisfare i loro bisogni e sostenere i loro sogni.