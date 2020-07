Parmigiana ubriaca si scaglia contro un agente di Polizia

Nella serata di Mercoledì 29 Luglio, una pattuglia delle volanti è intervenuta intorno alle ore 22:30 in piazza della Barricate per la segnalazione di persone moleste sui gradini della chiesa dell’Annunziata.

Sul posto gli Agenti hanno trovato due donne italiane, in palese stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Nell’atto della contestazione dell’illecito amministrativo per ubriachezza molesta, le due hanno manifestato un comportamento offensivo e violento nei confronti degli agenti, durante il compimento degli atti d’ufficio.

Nella circostanza, le due donne, nate a Parma e pregiudicate, si sono opposte con energica resistenza al loro accompagnamento in Questura. Una delle due, F. B. classe 1997, si è scagliata contro uno degli agenti, graffiandolo e colpendolo più volte, cagionandogli lesioni ad un braccio, giudicate guaribili in tre giorni.

Dopo aver condotto le due donne con non poca difficoltà presso la Questura, con l’ausilio di un’altra pattuglia chiamata in soccorso, F.B., residente a Parma e gravata peraltro da precedenti specifici (la donna aveva commesso un fatto analogo nel 2017 contro una pattuglia di Carabinieri), è stata arrestata in ordine ai reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito con giudizio direttissimo, nonché sanzionata per l’illecito amministrativo di ubriachezza molesta, come l’amica G.C. classe 98, denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, prima di essere congedata.

Nella giornata di ieri è stato convalidato l’arresto e rinviato il processo, con applicazione nei confronti dell’arrestata della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 3 giorni a settimana.

Il Portavoce del Questore

Questura di Parma