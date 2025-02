Pd: “Parma scende in piazza per l’antifascismo: il 1° marzo corteo per difendere i valori della Costituzione”

Parma si mobilita ancora una volta per riaffermare con forza il suo carattere antifascista e democratico. Sabato 1° marzo, le cittadine e i cittadini che si riconoscono nei valori della Costituzione, scenderanno in piazza per partecipare a una grande manifestazione antifascista.

La mobilitazione nasce in risposta all’organizzazione di un concerto in cui si esibiranno gruppi musicali neofascisti. Un’iniziativa che, dietro la facciata di un semplice concerto, rappresenta un tentativo inaccettabile di diffondere messaggi di intolleranza, discriminazione e violenza.

Parma, città decorata con la Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, non può accettare simili provocazioni, che oltraggiano i principi fondamentali della nostra Repubblica e la memoria della nostra comunità.

Per questo, lanciamo un appello alla partecipazione di tutte e tutti al corteo , per ribadire che la nostra città rifiuta ogni forma di discriminazione e si oppone con fermezza a ogni rigurgito fascista. La difesa della memoria storica e dei valori costituzionali non può essere demandata ad altri, è un dovere di tutti i cittadini.

Il corteo partirà alle ore 17.00 dal Monumento al Partigiano in Piazzale della Pace e attraverserà il centro cittadino, percorrendo via della Repubblica e via Saffi, fino a raggiungere il Parco Vero Pellegrini, dove si terrà un momento di condivisione e riflessione collettiva.

Invitiamo tutte le istituzioni, le forze democratiche e la cittadinanza a essere presenti, fianco a fianco, per ribadire che Parma è una città antifascista.

Partito Democratico di Parma