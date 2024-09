Prodotti scaduti o senza rintracciabilità: 2.700 euro di multa a un ristorante dell’Appennino

Nell’ambito delle attività di controllo volte alla tutela della sicurezza alimentare e della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Parma, hanno effettuato un’ispezione igienico- sanitaria presso un bar-ristorante situato nell’Appennino parmense.

Durante l’ispezione sono emerse alcune criticità riguardanti la conservazione degli alimenti. In particolare, i militari del N.A.S. hanno sequestrato amministrativamente complessivi 57 kg di prodotti alimentari vari, tra cui funghi, prodotti carnei e caseari, che in parte risultavano privi delle necessarie indicazioni relative alla rintracciabilità, mentre altri erano scaduti. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati è stimato in circa 1.500 euro. A seguito di queste violazioni, al legale responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.

Durante il controllo, i Carabinieri del N.I.L. hanno riscontrato una violazione in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, che comporta l’irrogazione di un’ulteriore sanzione amministrativa di 2.700 euro.