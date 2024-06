Rodolfi Mansueto al fianco del progetto DeliSoil: importante passo verso l’agricoltura sostenibile

La scorsa settimana Rodolfi Mansueto ha ospitato nel suo stabilimento di Ozzano Taro il progetto europeo DeliSoil (Delivering safe, Sustainable, Customized & Socially Accepted Soil Improvers from Circular Food Production Processs for Boosting soil Health) finalizzato allo sviluppo di soluzioni per il trattamento degli scarti di produzione ricchi di nutrienti provenienti dall’industria alimentare e alla prevenzione dei rischi ambientali, in linea con l’obiettivo del Regolamento UE di immettere sul mercato prodotti fertilizzanti riciclati, sicuri e di alta qualità, promuovendo l’agricoltura sostenibile.

Rodolfi Mansueto, in qualità di partner di DeliSoil si è impegnato a fornire materiale di scarto produttivo per il perseguimento degli obiettivi del progetto che riguardano la riduzione degli sprechi derivanti dalla lavorazione degli alimenti e la valorizzazione dei sottoprodotti. Nel corso della visita in azienda gli ospiti hanno avuto l’opportunità di conoscere le aree produttive dello stabilimento dove si sono svolti gli studi per la realizzazione degli obiettivi del progetto.