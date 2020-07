Si fingono tecnici dell’Iren e tentano di truffare un anziano 84enne. Indaga la Polizia di Stato

Stamattina personale della Polizia di Stato in servizio presso le Volanti è intervenuto in un’abitazione nei pressi di piazzale Faraboli a seguito di segnalazione al 113 da parte di un anziano signore di 84 anni che si è visto spuntare a casa due uomini che si sono spacciati per tecnici del gas. Con la scusa di una perdita di gas i due si sono introdotti all’interno e spruzzando dello spray urticante hanno invitato la vittima a mettere gioielli e soldi nel frigo per evitare, a loro dire, che il gas potesse danneggiare i preziosi.

Insospettito l’84enne è riuscito ad allontanare i due malfattori e a chiamare successivamente la Polizia. Le ricerche dei due truffatori hanno dato esito negativo ma è tutt’ora in corso un’attività d’indagine finalizzata a verificare l’eventuale presenza di telecamere nella zona che possono aver immortalato i due.

Ecco i consigli della Polizia di Stato

In casa