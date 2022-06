SOS Golese, Luca Bilzi (Lega) fa il punto sui problemi riscontrati

SOS Golese.

Luca Bilzi, candidato consigliere comunale per la Lega, fa il punto sui problemi del quartiere Golese su cui si impegnerà per risolverli nel caso fosse eletto.

“1) VIABILITÀ:

a) L’incidente del sottopasso dell’autostrada di Baganzola, che per oltre 2 mesi ha isolato la frazione e ha fatto imbestialire la popolazione residente e ha comprovato che la viabilità è ridicola… la giunta Pizzarotti, davanti ad un problema così importante, ha dimostrato la propria incapacità, sia nel risolvere (prima soluzione assurda) che nel programmare… (anche nella demolizione del ponte

tedesco sulla Parma)

b) Strada Vallazza tra i 2 ponticelli da raddrizzare ed allargare (altezza ex caseificio)

c) Pista ciclabile sull’argine interrotta e con mancanza di manutenzione

2) SERVIZI

a) La raccolta delle foglie avviene 1 volta al mese (in città la frequenza è 2 volte al mese)

b) E spesso si creano problemi con gente che scivola e si fa male

c) Ci risulta che la scuola dell’infanzia del Cornocchio stia per chiudere, il periodo del Covid la messa in crisi e la Giunta Pizzarotti non ha fatto niente per aiutarli, in zona verrà ad esserci un grosso problema per le famiglie, vista la carenza del comune…

d) Mezzi pubblici a Cervara solo nel periodo scolastico e solo durante gli orari delle scuole. Basterebbe prolungare il tragitto di un Bus che già va in una frazione vicino (Vicomero ?) anche se ha una frequenza bassa.

3) PROBLEMI LOCALI

a) Aerei Cargo (Su Repubblica del 18 Maggio: Europa Verde parla di ambiguità di Costi e Guerra per prendere voti da i NO CARGO e dice che il Comune può bloccare l’iter non rilasciando la conformità urbanistica)e votando contro l’autorizzazione al progetto nella conferenza dei servizi)

b) Ex scuola Cervara (Ex circolo) chiusa e l’unico giardinetto con giochi bimbi smantellato. Adesso stanno facendo dei lavori, ma più che altro stanno mettendo del cemento al posto del verde.

c) MALL

1) La giunta Pizzarotti l’ha autorizzato, si parla di un accordo di risarcimento notevole

2) Oggi c’è un Ecomostro

3) Pizzarotti (costruttore) ha chiesto di trasformarlo in un polo di logistica

d) Strada dei Mercati dove c’è il Sert, grossi problemi con extracomunitari, spacciatori e drogati

e) ISOLA VERDE, e/o chiusure “Ecologiche” a parte che il periodo del Lockdown ha dimostrato che chiudere la viabilità in città non serve, perché l’inquinamento non è calato, in strada dei mercati c’è un parcheggio enorme (da poter usare come parcheggio scambiatore), ma la giunta Pizzarotti non permette di raggiungerlo dall’uscita della tangenziale (800 metri, quasi tutti in campagna)”.