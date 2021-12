Vaccinazioni anti-covid e terze dosi: aperte le prenotazioni per i 16-17enni

Va avanti senza sosta la campagna vaccinale contro il coronavirus e da oggi, 27 dicembre, è possibile prenotare la terza dose (booster) anche per chi ha tra i 16 e i 17 anni.

I giovani in questa fascia d’età che hanno terminato da almeno 5 mesi il ciclo vaccinale primario (quindi che hanno avuto la prima e la seconda dose) ricevono dall’AUSL un sms con l’appuntamento. Per chi non riceve il messaggio o per chi preferisce scegliere la data per la somministrazione, è possibile prenotarsi on line, tramite cupweb, con il fascicolo sanitario elettronico. Le prime date utili sono disponibili già da domani, 28 dicembre.

A partire da oggi, l’Azienda USL inizia anche le chiamate attive per gli adolescenti di età tra i 12 e i 15 anni più vulnerabili a forme gravi di Covid-19 per condizioni di elevata fragilità. Per loro, dunque, non è necessario prenotare: occorre attendere di essere contatti dai professionisti sanitari.

Il vaccino previsto per la terza dose booster in queste categorie (16-17enni e 12-15enni in condizioni di fragilità) è il Comirnaty di Pfizer Biontech.